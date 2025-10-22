יום חמישי, 23.10.2025 שעה 01:31
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
93-133פאריס סן-ז'רמן1
92-123באיירן מינכן2
90-93אינטר3
90-83ארסנל4
91-83ריאל מדריד5
77-123בורוסיה דורטמונד6
72-63מנצ'סטר סיטי7
62-83ניוקאסל8
64-93ברצלונה9
64-83ליברפול10
64-73צ'לסי11
64-73ספורטינג ליסבון12
65-63קרבאח אגדם13
66-53גלאטסראיי14
52-33טוטנהאם15
46-83פ.ס.וו. איינדהובן16
45-23אטאלנטה17
34-63מארסיי18
38-73אתלטיקו מדריד19
37-53קלאב ברוז'20
37-43אתלטיק בילבאו21
311-73איינטרכט פרנקפורט22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
27-63יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
26-33מונאקו27
25-23סלביה פראג28
25-13פאפוס29
210-53באייר לברקוזן30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

גלוך יעלה ב-11 של אייאקס, קאייסדו יפתח בצ'לסי

הישראלי וקבוצתו יחזרו לליגת האלופות ב-22:00 ויחפשו נקודה ראשונה ושער ראשון במפעל, כשגם וחהורסט יפתח. מנגד, אסטבאו, גיטנס וגויו בהרכב הבלוז

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

ליגת האלופות תסגור את המחזור השלישי הערב (רביעי) כשבשעה 22:00 יערכו המשחקים האחרונים. במוקד עבורנו, אוסקר גלוך ואייאקס שיתארחו אצל צ’לסי בסטמפורד ברידג’. לקראת המשחקים, ההרכבים פורסמו.

הרכב אייאקס: רמקו פאסביר, לוקאס רוסה, קו איטאקורה, יוסיפ סוטאלו, יורי באס, קנת’ טיילור, ג’יימס מקונל, מיקה גודטס, ראול מורו, אוסקר גלוך ו-ואוט וחהורסט.

הרכב צ’לסי: פיליפ יורגנסן, יורל האטו, טוסין אדרוביויו, ווסלי פופאנה, מויסס קאייסדו, אנצו פרננדס, רומאו לאביה, פקונדו בונאנוטה, אסטבאו, ג’יימי גיטנס ומארק גויו.

הישראלי וקבוצתו לא נמצאים במצב טוב. הם הפסידו פעמיים וניצחו רק פעם אחת בשלושת המשחקים האחרונים, כשבליגת האלופות עדיין לא השיגו נקודה או כבשו. הם יקוו להתאושש דווקא מול האנגלים.

צ’לסי מנגד מראה שיפור בתקופה האחרונה וכבר סופרת שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, אחד מהם מרשים מאוד מול ליברפול בזכות שער של אסטבאו בתוספת הזמן של המשחק.

