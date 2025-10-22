גלוך יעלה ב-11 של אייאקס, קאייסדו יפתח בצ'לסי

ליגת האלופות תסגור את המחזור השלישי הערב (רביעי) כשבשעה 22:00 יערכו המשחקים האחרונים. במוקד עבורנו, אוסקר גלוך ואייאקס שיתארחו אצל צ’לסי בסטמפורד ברידג’. לקראת המשחקים, ההרכבים פורסמו.

הרכב אייאקס: רמקו פאסביר, לוקאס רוסה, קו איטאקורה, יוסיפ סוטאלו, יורי באס, קנת’ טיילור, ג’יימס מקונל, מיקה גודטס, ראול מורו, אוסקר גלוך ו-ואוט וחהורסט.

הרכב צ’לסי: פיליפ יורגנסן, יורל האטו, טוסין אדרוביויו, ווסלי פופאנה, מויסס קאייסדו, אנצו פרננדס, רומאו לאביה, פקונדו בונאנוטה, אסטבאו, ג’יימי גיטנס ומארק גויו.

הישראלי וקבוצתו לא נמצאים במצב טוב. הם הפסידו פעמיים וניצחו רק פעם אחת בשלושת המשחקים האחרונים, כשבליגת האלופות עדיין לא השיגו נקודה או כבשו. הם יקוו להתאושש דווקא מול האנגלים.

צ’לסי מנגד מראה שיפור בתקופה האחרונה וכבר סופרת שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, אחד מהם מרשים מאוד מול ליברפול בזכות שער של אסטבאו בתוספת הזמן של המשחק.