קורע: אד שירן בסגל הרשמי של ברצלונה באתר

לקראת הקלאסיקו ביום ראשון הקרוב (17:15, שידור ישיר בערוץ ONE), אוהדי ברצלונה גילו הפתעה יוצאת דופן באתר הרשמי של המועדון: הזמר הבריטי אד שירן הוכנס לסגל הקבוצה, עם תמונת פרופיל, כדור אדום ומיקום בקישור לצד שמות כמו פדרי, גאבי, דה יונג ואולמו.

מדובר כמובן במהלך שיווקי במסגרת שיתוף הפעולה בין ברצלונה לספוטיפיי, שמטרתו לשלב בין מוזיקה לכדורגל ולהפתיע את האוהדים ביוזמה יוצאת דופן שמשקפת את החיבור בין התרבות המוזיקלית לתשוקה של המועדון הקטלוני.

במסגרת שיתוף הפעולה, חשפה ברצלונה חולצה מיוחדת למשחק הקרוב מול ריאל מדריד, הכוללת את סמל האלבום החדש של אד שירן: ‘Play’. אד שירן יהפוך בכך לאמן הפופ הגבר הראשון שמופיע על מדי הקבוצה במשחק רשמי. לפניו כבר כיכבו על חולצת בארסה אמנים כמו קולדפליי, רוזליה, דרייק, קארול ג’י, טרוויס סקוט ואפילו הרולינג סטונס, וכעת גם הבריטי מצטרף לרשימה המכובדת.