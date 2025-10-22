עם חזרת המשחקים: מחירי המנויים בהפועל ת"א

ביורוליג הודיעו שהמשחקים חוזרים לישראל הכל מהאחד בדצמבר, בכפוף לך שהפסקת האש תישמר, ובשני המועדונים מצפים שקצב מכירת המנויים תצבור תאוצה. בצד האדום מכירת המנויים נמשכת, ורוצים לא מעט קהל בהתאם לכך שזו עונה ראשונה אי פעם של הקבוצה ביורוליג, או של קבוצה ישראלית שהיא לא מכבי ת”א אי פעם ביורוליג.

בהפועל תל אביב החלו היום (שני) בשלב ההשלמה לרוכשי מנוי הליגה לעונת 2025/26, שהתחייבו לרכוש גם את חלק היורוליג במנוי. הקבוצה שלחה הודעות SMS ומיילים עם קישור ייעודי שדרכו ניתן להשלים את רכישת חלק משחקי היורוליג שיתקיימו בהיכל מנורה מבטחים.

השלמת הרכישה תתאפשר ב-6 תשלומים שווים ללא ריבית, והמחיר יחושב בהתאם למחירון שפורסם בספטמבר 2025 – בניכוי שישה משחקים שיתקיימו או שכבר התקיימו מחוץ לישראל. במועדון מדגישים כי ניתן להשלים את הרכישה תוך שבעה ימים מרגע קבלת הקישור, וכי אם לא תתבצע השלמה בתקופה זו, שמירת המושבים עלולה להתבטל והמקומות עשויים להשתחרר למכירה לקהל הרחב.

אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

במקביל, נפתחה גם מכירת המנויים המשולבים (ליגה + יורוליג) למי שטרם רכש מנוי לעונה הקרובה. מדובר במקומות שעדיין נותרו זמינים ביציעי היכל מנורה. המנוי המשולב כולל את כל משחקי הליגה שהפועל ת"א תארח במסגרת ליגת ווינר סל (עד שלב רבע גמר הפלייאוף, כולל), וכן את כל משחקי העונה הסדירה ביורוליג שיתקיימו בתל אביב.

רוכשי המנוי בעסקה הנוכחית יקבלו גם כרטיסים למשחקי היורוליג שיתקיימו בסופיה, בכפוף לזמינות מקומות. המחירון שנקבע כעת תקף לשבעה ימים בלבד, ובמועדון שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את המחירים לאחר מועד זה. אגב, אוהדים שפנו ל-ONE טענו שנפסקה המכירה אמש עם הודעת החזרה, אך כעת המכירה פתוחה ועובדת. המחירים בתמונה: