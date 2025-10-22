במשחק אדיר: מכבי ת"א גברה על ריאל מדריד

פשוט אדיר. מכבי תל אביב חזרה הערב (רביעי) למסלול הניצחונות ביורוליג לאחר שגברה 91:92 על ריאל מדריד בתום מותחן ענק בבלגרד. לוני ווקר היה מדהים בשורות הצהובים, אך מי שגנב את ההצגה הוא תמיר בלאט, שעם שלשה מטורפת כ-4 שניות לסיום קבע את תוצת המשחק ושלח את עודד קטש ושחקניו למאזן 4:2.

הצהובים היו קרובים לאבד יתרון דו ספרתי פעם נוספת וראו את התסריט חוזר על עצמו שוב, אך ידעו להתעשת בזמן ולקבוע ניצחון שייתן רוח גבית להמשך המשחקים במפעל.

המשחק נפתח בהעברת היתרון מצד לצד, כשבלאט ורומן סורקין נראו נהדר בצד אחד, ומריו הזוניה וטריי ליילס הגיבו מנגד. הספרדים רצו 0:8 באמצע הרבע ועלו ליתרון, אותו מכבי ת”א צימקה, אך חוסר ריכוז אפשר לבלאנקוס לעלות ל-17:27 בירידה אל הפסקת הרבעים.

ג'ימי קלארק שומר על פקונדו קמפאצו (IMAGO)

הרבע השני של חניכיו של קטש היה היסטורי. הם קלעו בו 40 נקודות, כאשר מחצית מהסכום הגיעו מידיו של ווקר בלבד. הצהובים רצו 0:11 בפתיחת הרבע כדי לעלות ליתרון, ולאחר שהמשחק היה צמוד, ווקר תפר שתי שלשות אדירות, כולל אחת על הבאזר של המחצית כדי להוריד את הקבוצות לחדרי ההלבשה בתוצאה 48:57 למארחת.

טי ג’יי ליף העלה את הצהובים ליתרון דו ספרתי עם תחילת הרבע, אך הם התקשו בריבאונד ההגנה ואפשרו ליריבה פוזשנים נוספים כל פעם, ובתוספת משחק אדיר של הזוניה היא הצליחה לצמק את ההפרש לחמש בלבד. אושיי בריסט התחיל לצבור נקודות והעלה את קבוצתו ליתרון דו ספרתי, אך הספרדים ניצלו יכולת פושרת לקראת סוף הרבע וצימקו ל-74:76 בירידה לרבע המכריע.

בלאט וסורקין שיתפו פעולה נהדר במספר מהלכים בתחילת הרבע כדי לשים את הצהובים במרחק בטוח מריאל, אך יכולת דלה בהגנה אפשרה להם לחזור ולקחת את ההובלה לקראת סוף המשחק מנקודות של פקונדו קמפאצו וליילס. במהלך האחרון של המאחרת, הכדור הלך לבלאט, שקלע שלשה ענקית כ-4 שניות לסיום שהעלתה את מכבי ל-91:92, ובמהלך האחרון הספרדים לא השכילו לקלוע, במה שקבע את תוצאת המשחק והעניק לקטש ניצחון שני העונה במפעל הבכיר של היבשת.

קלעו למכבי תל אביב: לוני ווקר 27 נקודות, רומן סורקין 21 נק’ ו-6 ריבאונדים, אושיי בריסט 18 נק’ ו-5 ריב’, תמיר בלאט 12 נק’ ו-9 אסיסטים, טי ג’יי ליף 9 נק’, ג’יילן הורד וג’ימי קלארק 2 נק’ ומרסיו סנטוס 1 נק’.

קלעו לריאל מדריד: מריו הזוניה 24 נקודות ו-9 ריבאונדים, טריי ליילס 16 נק’ ו-10 ריבאונדים, פקונדו קמפאצו 14 נק’ ו-5 אסיסטים, אוסמן גארובה 12 נק’, תאו מלדון 11 נק’, וולטר טבארס 6 נק’ ו-5 ריב’, צ’ומה אוקיקי ודייוויד קרמר 3 נק’ כ”א וגבריאל דק 2 נק’.

רבע ראשון: 17:27 לריאל מדריד

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית ריאל מדריד: תאו מלדון, טריי ליילס, אלברטו אבאלדה, מריו הזוניה ו-וולטר טבארס.

הספרדים פתחו עם חמש נקודות רצופות בפתיחה, ששתים מהן הגיעו מהזוניה ומלדון הוסיף שלשה משלו. בלאט הגיב מנגד עם מהלך של סל ועבירה כדי לעלות את הצהובים על הלוח, ו-ווקר הפך עם צליפה מעבר לקשת. ליילס והזוניה המשיכו את מטוטלת ההובלה כשהעבירו את היתרון לבלאנקוס, אך סורקין קלע פעמיים מקו העונשין וקבע 9:10 למארחת.

הספרדים לא התרגשו, ורצו 0:8 עד שנקודות של סורקין עצרו את המומנטום, ודאנק של ג’ימי קלארק צימקו לשתיים בלבד את ההפרש. חוסר ריכוז של חניכיו של עודד קטש אפשרה לספרדים חמש נקודות לקראת סיום הרבע, במה שהביא את הקבוצות לרדת להפסקת הרבעים בתוצאה 17:27 לריאל מדריד.

ג'יילן הורד מושיט יד לתמיר בלאט במפגן חברות (קרדיט: Djordje Kostic)

מריו הזוניה מול רומן סורקין (IMAGO)

רבע שני: 48:57 למכבי תל אביב

אוסמן גארובה תפר שלשה בפתיחת הרבע, לוני ווקר השיב מהצד השני כדי לא לתת למשחק לברוח עבור החבורה של קטש. קליעה נוספת מעבר לקשת של ווקר, שהוסיף נקודות מהקו, ועוד שתי נקודות של טי ג’’ ליף קבעו 29:30 למדריד לאחר ריצת 0:11 בצד הצהוב.

דאנק של הרכש הנוצץ של מכבי ת”א הפך את התוצאה, אך פקונדו קמפאצו הגיב מיד מנגד עם שלשה והרגיע את ההתלהבות הצהובה. הקבוצות החליפו מספר סלים, כולל שלשות של הבלאנקוס, וסל של הזוניה בצבע קבע 38:38. האורחת המשיכה לטחון את הצהובים בצבע, במה שחזר על עצמו פעם אחר פעם, ונמהלך של סל ועבירה של אקס ה-NBA ליילס הפכו את התוצאה לזכות ריאל והעמידו אותה על 46:47. ווקר תפר שתי שלשות נוספות, כולל אחת על הבאזר של המחצית, כדי לרדת לחדרי ההלבשה ביתרון 48:57 ולקבוע רבע שני אדיר של הצהובים, שקלעו בו 40! נקודות וחזרו בו מפיגור דו ספרתי כל הדרך ליתרון 9.

רומן סורקין עולה לזריקה (קרדיט: Djordje Kostic)

אושיי בריסט שומר על טריי ליילס (IMAGO)

רבע שלישי: 74:76 למכבי תל אביב

ליף העלה את היתרון לדו ספרתי, אך הזוניה הוריד מיד עם שלשה משלו. דייוויד קרמר ו-ווקר החליפו סלים, כשמכבי ת”א התקשתה בריבאונד ההגנה במה שאפשר ליריבתה פעם אחר פעם פוזשנים נוספים. הזוניה המשיך ללהוט והגיע ל-20 נקודות שצימקו את הפער לחמש בלבד, אך סורקין השיב מנגד לטובת הצהובים.

שלשה של ליף ודאנק במתפרצת של בריסט גרמו לסרג’יו סקריולו לקחת פסק זמן ולדבר עם חניכיו. בריסט המשיך במגמת צבירת הנקודות והעלה ל-65:76, אך מלדון צלף שלשה שהקטינה. הספרדים ניצלו יכולת פושרת של הצהובים לקראת סוף הרבע כדי לצמק את ההפרש לשתיים בלבד, 74:76.

מריו הזוניה. הקרואטי להט (IMAGO)

ג'ף דאוטין ג'וניור מכדרר (IMAGO)

רבע רביעי: 91:92 למכבי תל אביב

גארובה השווה את התוצאה בפתיחת הרבע, אך הצמד בלאט את סורקין שיתפו פעולה נהדר במפר מהלכים, ונקודות ראשונות של הורד קבעו 77:84. יכולת דלה בהגנה אפשרה לבלאנקוס לחזור ולקחת את ההובלה לקראת סוף המשחק מנקודות של פקונדו קמפאצו וליילס. במהלך האחרון של המארחת, הכדור הלך לבלאט, שקלע שלשה ענקית כ-4 שניות לסיום שהעלתה את מכבי ל-91:92, ובמהלך האחרון הספרדים לא השכילו לקלוע, במה שקבע את תוצאת המשחק והעניק לקטש ניצחון שני העונה במפעל הבכיר של היבשת.