מה ברק בכר צריך לעשות כדי להצליח בחיפה?

פודקאסט מכבי חיפה, עם גידי ליפקין, בן פרידמן ודורון בן דור, התכנס לפרק חירום לרגל פיטוריו של דייגו פלורס ומינויו של ברק בכר שחוזר למקום שרק שלח אותו הביתה לפני כחמישה חודשים בלבד.

על הפרק: מתי התקבלה ההחלטה להיפרד מפלורס, באיזה מעמד בכר חוזר לחיפה, איך הוא וראש מערך הסקאוט, ליאור רפאלוב, יעבדו יחד כעת, מה היתרונות בחזרה ומה החסרונות?

וגם: איך גיא צרפתי חוזר לקבוצה אחרי שלא רצו בקדנציה השנייה שיחזור לחיפה, האם בעתיד הוא יכול להיות ממונה למאמן מכבי חיפה, באיזו מערך ישחק בכר ואיך יעבור משחק הפתיחה שלו?