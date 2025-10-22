קקון מככב בספורטיאדה: עוד צריך להתרגל לירוק

העיט נחת בספורטיאדה. הבוקר (רביעי) החלו משחקי הכדורגל בטורניר הארצי של הליגות למקומות עבודה ובקבוצת הכדורגל של בנק ‘דיסקונט’ הביאו איתם חיזוק מרשים, כולל חלוץ העבר מוטי קקון שחזר לשחק על הדשא ולהרשית, בתקווה להגיע עד לגמר.

מוטי קקון שיחק רוב הקריירה בהפועל פתח תקווה והוא אחד מהכובשים המובילים בתולדותיה. העיט בן 52 ועובד מזה שנים בבנק ‘דיסקונט’, שהקימה קבוצת כדורגל, והוא עדיין בכושר. קקון שיחק עם חבריו לעבודה נגד עובדי עיריית ראשון לציון במגרש העירוני באילת. וגם הפעם הוא היה בעמדת החלוץ.

“האמת שאני עוד צריך להתרגל ללבוש ירוק במקום כחול, אבל גם הצבע הזה עובד יפה”, אמר מוטי קקון, “לשחק בספורטיאדה זה שונה בהרבה מובנים, אבל תמיד יש את הספורטיבית וגם הבנק רוצה לנצח. יש לנו שחקנים טובים ואנחנו משקיעים הכל. כמו שתמיד בנק ‘דיסקונט’ מגיע למקומות הגבוהים, מקווה שנזכה באליפות. רק בשנים האחרונות התוודעתי לאירוע הזה. יש פה הרבה אנשים שמגיעים מכל רחבי הארץ לכמה ימים של פעילות ספורטיבית, זה כיף. הגולים? אני תמיד משתדל להיות בכושר, עושה ספורט ורוצה להצליח גם בטורניר הזה“.

חזר למגרש. מוטי קקון (רדאד ג'בארה)

לצד העובדים של הבנק, שעובדים במשרד כל היום עם הטפסים והמחשבים, יש כמה כוכבי כדורגל לשעבר שמייצגים אותו בספורטיאדה, מלבד מוטי קקון, כמו יו״ר ועד העובדים, רפי קזלקופי, ששיחק בהפועל מרמורק, אורי קרגולה ששיחק בהפועל תל אביב בעבר ואיציק ונטורה ששיחק במכבי יפו. גם מאמן הפועל לוד, שמעון וקנין, בא לעזור מהקווים וציין: “אנחנו באים לייצג בכבוד את מקום העבודה שלנו ואנחנו תמיד נהנים פה לפגוש כל כך הרבה אנשים”.

קבוצת בנק 'דיסקונט' עם מוטי קקון (רדאד ג'בארה)

האיש שעומד מאחורי הקבוצה, משה (בובה) לוי, סיפר: ״היינו המעריצים של מוטי קקון ואני מתרגש לאמן אותו. הוא יכול לגעת כדור פעם אחת במשחק ולהביא את הניצחון עם 0:1. לא היינו פה כמה שנים, בגלל הקורונה ומלחמת חרבות ברזל. כל משחק מתחיל בדקת דומייה לזכרם של חללי צה”ל וחלקנו הגיעו בהפסקה מכיתת הכוננות. המצב עכשיו הוא הרבה יותר טוב, אומנם אנחנו חיים על חרבנו כל הזמן אבל כולם פה. רק אחרי שכל החטופים חזרו הרגשנו טוב יותר להגיע לפה. זה עם ישראל, באנו מכל הארץ כדי לחיות וליהנות, מתעשייה אווירית, משטרת ישראל, מג״ב, חברת חשמל וגם מבנק ‘דיסקונט’. אנחנו באנו לנצח, אבל אחרי המשחק כולנו חברים ויושבים ביחד בבריכה”.

קקון עם הכדור (רדאד ג'בארה)

בטורניר הכדורגל שיחקו שחקנים מכל הגילים, מעובדים צעירים ועד כאלה שקרובים לפנסיה. בקבוצת רשות שדות התעופה נתב״ג הופיע גיל ביסמוט, סגן מפקד תחנת כיבוי אש בנתב״ג, שעלה לשחק בגיל 60 וכיכב על המגרש" “אנחנו בספורטיאדה ה-41, אבל אני השתתפתי ב-36 ספורטיאדות. אני שומר על כושר רק בשביל הכדורגל פה. גם היום אני משחק בוותיקים של אשדוד עם משה אוחיון ועידן שריקי. כדורגל זה הכיף שלי”.

מוטי קקון (רדאד ג'בארה)