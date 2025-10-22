במכבי יזהירו: לא להיכנס לעימותים עם שימשיר

מכבי תל אביב תמריא היום (רביעי) לסרביה לקראת המפגש מחר ב-22:00 מול מיטיולן הדנית במחזור השלישי של הליגה האירופית. הצהובים עד כה עם נקודה אחת משני משחקים ומחפשים ניצחון ראשון במפעל, לפני שהם מקבלים את סדרת המשחקים הקשה במיוחד שמחכה להם נגד יריבות כמו אסטון וילה, ליון, שטוטגרט, פרייבורג ובולוניה.

המפגש מול מיטיולן התרחש גם בעונה שעברה, אז הדנים ניצחו 0:2 בבלגרד, אך במכבי ת"א מקווים כי הפעם יצליחו להוציא נקודות מהמשחק. אצל הצהובים לא שוכחים את אירועי המשחק בעונה שעברה מול הדנים, ויזהירו את השחקנים לא להיכנס לעימותים מול ארל שימשיר, קשר היריבה.

כזכור, הדני-טורקי ניצל את המשחק הקודם כדי להשמיע מילים קשות באוזני השחקנים הישראלים תוך כדי המשחק על רקע המלחמה עם חמאס, כאשר בסיום המשחק צעק "תשוחרר פלסטין" באמצע הראיון שהעניק ז'רקו לאזטיץ'. באותו משחק ספג השחקן מרפק מסתיו למקין והדנים טענו לאחר מכן כי המרפק היה מכוון בעקבות העימותים המילוליים על הדשא.

אראל שימשיר (רויטרס)

בכל מקרה, במכבי ת"א יגיעו הפעם מוכנים לאפשרות ששימשיר ינסה לעשות פרובוקציות דומות שוב ויזהירו את השחקנים לא להיגרר לשם. יש לציין כי על מה שעשה השחקן בעונה שעברה, הוא ננזף על ידי אופ"א, ולכן גם הוא יצטרך להיזהר שכן מקרה דומה יכול להוביל להשעייתו.

בכל הנוגע לצד המקצועי, במכבי ת"א סבורים כי לאזטיץ' יפתח עם ההרכב שהיה אמור לעלות לדרבי, אולם השימוש בשחקנים בתוך המערך עשוי להיות שונה. אם מול הפועל התכנית הייתה להשתמש בדור פרץ כקשר ובאלעד מדמון כחלוץ, כאשר איתמר נוי היה אמור להיות השחקן שיורד לסגור את האגף השמאלי בעת משחק הלחץ, ייתכן כי הפעם מדמון יפתח מראש בצד שמאל ודור פרץ בחוד.

בניגוד למשחקים קודמים, הפעם אחרי מיטיולן למכבי ת"א יהיה יום חופשי נוסף שכן המשחק נגד עירוני קריית שמונה ישוחק ביום שני באצטדיון בלומפילד, כך שלאזטיץ' יכול להרגיש בנוח יותר גם בענייני הרוטציות. כמובן שהוא לא זקוק לאחת כזו מחר, בשל העובדה שהדרבי לא שוחק.

זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל

הרכב משוער: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, עלי קמארה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, כריסטיאן בליץ', איתמר נוי, אושר דוידה, אלעד מדמון ודור פרץ.