דוראנט שרק בוז לאוהדים, שיי חגג: רגע מדהים

היו ימים שקווין דוראנט היה הכוכב של אוקלהומה סיטי ולפנות בוקר (רביעי) הוא פגש אותה כשחקן יריב. לפני הבכורה של הסופרסטאר ביוסטון, הוא ספג בוז מאוהדי הת’אנדר, החזיר להם בבוז משלו והאלופה ניצחה 124:125 בתום דרמה גדולה של שתי הארכות אחרי שבאנר האליפות עלה לתקרת האולם.

את המהלךה המכריע עשה הכוכב הנוכחי של הת’אנדר, שיי גילג’ס אלכסנדר, על אותו דוראנט כשסחט ממנו עבירה שהייתה השישית של פורוורד הרוקטס. הקנדי קלע פעמיים מהקו בדרך לניצחון ואמר בסיום: “פשוט ניסיתי להגיע לזריקה שאני מרגיש בנוח איתה. המוח שלי כל כך נמצא ברגע עצמו, שאני בכלל לא חושב על כל הדברים מסביב".

כאמור, הערב נפתח בטקס מרגש, בו חגגה אוקלהומה סיטי את הזכייה באליפות בעונה שעברה. דוראנט ושחקני יוסטון חיכו בחדר ההלבשה בזמן ששחקני הת'אנדר קיבלו את טבעות האליפות, שכל אחת מהן כוללת למעלה מ-800 יהלומים ואבני חן בעיצוב אישי, לפני שהבאנר ההיסטורי הורם לתקרת האולם. "זה הרגיש כאילו זה נמשך עשר דקות”, אמר גילג’ס אלכסנדר, "רגע מדהים שאזכור כל החיים”.

גילג’ס אלכסנדר קלע רק חמשת נקודות במחצית הראשונה – הכמות הנמוכה ביותר שלו מאז תחילת העונה שעברה. במשך שני הרבעים הראשונים הוא זרק רק חמש פעמים לסל, איבד שלוש פעמים ורשם אסיסט בודד, בזמן שהמשיך לחלוק את הכדור מול שמירה כפולה.

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

מאמן הת’אנדר, מארק דייגנולט, אמר: "הוא פשוט נשאר בתוך המשחק. זה לא היה ערב מושלם, אבל הוא מבין את מהות ה-48 דקות, את אורך העונה של 82 משחקים. לא כל ערב יהיה מושלם, וזה לא היה מושלם לנו כקבוצה. אבל השחקנים המשיכו לשחק, לא איבדנו ריכוז או אמונה".

רק ברבע הרביעי, אחרי שפיגרה ב-12 נקודות, אוקלהומה סיטי החלה לחזור למשחק וגילג’ס-אלכסנדר נכנס לקצב. הוא קלע 12 נקודות ברבע הזה – יותר מכל שלושת הרבעים הראשונים יחד – כולל סל קשה מעל אמן תומפסון. "עם הזמן, ההגנות נחלשו קצת", אמר גילג’ס אלכסנדר, שהוסיף 12 נקודות בהארכות, "זה איפשר לי להגיע לצבע ולמקומות שלי יותר בקלות”.

הוא הוסיף: “אני צריך להיות יותר טוב. אנחנו כקבוצה צריכים להיות יותר טובים ממה שהצגנו. אני בטוח שעוד כמה חודשים נהיה קבוצה הרבה יותר חזקה, ואני לגמרי מאמין שנלמד הרבה מהערב הזה. זה היה משחק מכוער, אבל אני מעדיף שזה יהיה מכוער עם ניצחון, מאשר מכוער עם הפסד”.

אלכס קארוסו אמר: “אי אפשר לעצור שחקנים גדולים כל המשחק, אפשר לעצור אותם לתקופות. הוא עדיין סיים עם 35 נקודות וזה נחשב אצלו ערב חלש. זה מי שהוא”.