"הספורטיאדה? מאירועי הספורט הגדולים בארץ"

ליד הים האדום, גם אילת נצבעה באדום. הספורטיאדה ה-41 יצאה לדרכה הבוקר (רביעי) בעיר הדרומית ואלפי משתתפים כבר יצאו למגרשים. מנכ”לית מרכז הפועל, כנרת צדף, שעומדת מאחורי הפקת האירוע, התרגשה משריקת הפתיחה.

“זה אירוע באמת מרגש כי הוא מגיע אחרי שלוש שנים שהספורטיאדה לא התקיימה”, אמרה כנרת צדף ל-ONE. “סוף סוף בשעה טובה זה קורה אחרי הסכם הפסקת אש במלחמה, שמאפשר לנו את השקט הנפשי לערוך את האירוע. הציפייה, השמחה וההתרגשות בשמיים”.

מה מתוכנן במשחקי הספורטיאדה שיוצאים לדרכם עכשיו?

“נרשמו למשחקים למעלה מ-10,000 איש. אנחנו מקיימים את המשחקים מהבוקר עד כניסת שבת. כל המשחקים ישוחקו ברחבי העיר. יש לנו 15 ענפים מסורתיים ועוד שני ענפים שהם אורחים, ואנשים פשוט הגיעו בטירוף כדי לשחק אחד מול השני. עשינו את זה במקצוענות ושיבוץ המשחקים נעשה בקפידה כדי לוודא שהכל יתנהל כשורה ואנשים ייהנו. הם ציפו לזה כל כך ואני שמחה שזה קורה”.

הקהל בספורטיאדה (רדאד ג'בארה)

זה אירוע ספורט גדול שהפך את העיר אילת לאדומה, כמות המשתתפים היא די חריגה.

“אם שמים את משחקי הכדורגל והכדורסל בצד, זה אירוע הספורט הגדול במדינה. אני לא מכירה את המספרים של המכביה, אבל לפי דעתי אנחנו די דומים לה, אם לא יותר גדולים. באירועי ספורט עממי זה בהחלט האירוע הכי גדול כי באף מקום לא תמצא מקבץ כל כך גדול של אנשים שעוסקים בכל כך הרבה ענפי ספורט, במשך שלושה ימים באופן מרוכז ואינטנסיבי מהבוקר עד הלילה. זה כיף. יש משתתפים מ-14 מחוזות, מנהריה בצפון דרך ירושלים ועד אילת, כולם מגיעים. זה המשחקים האולימפיים של מקומות העבודה בישראל, זה אירוע השיא וכולם משחקים נגד אחרים, מה שלא קורה בשגרה”.

מרכז הפועל וההסתדרות עומדים מאחורי האירוע הזה, כמה כספים הושקעו בו?

“האירוע נבנה על תקציב בסיס שההסתדרות מקצה לו. השנה בזכות שר התרבות והספורט מיקי זוהר גם המדינה הקצתה לכך תקציב. המחזור של האירוע הוא קרוב ל-40 מיליון שקלים”.

כנרת צדף (רדאד ג'בארה)

האם האירוע הזה עוד ילך ויגדל בעתיד?

“אני רק מקווה שהעיר אילת תצליח להכיל את כמות החדרים ומתקני הספורט. אנחנו תמיד חושבים איך לפתח את זה. בחזון שלי? לך תדע, אולי יהיו משחקי ספורטאידה גם בחורף וגם בקיץ”.

ברמה האישית, איך זה לראות את האירוע הזה מתקיים?

“זה אחד מהרגעים הכי משמחים מאז כניסתי לתפקיד המנכ”לית. כיף להגיע לאילת ולראות אנשים פנים אל פנים כשהכל סובב סביב הספורט, כי אחת מהמטרות שלנו היא להביא את הספורט לקהילה וכיף לראות את זה קורה”.

ההכנות מאתמול לספורטיאדה (רדאד ג'בארה)

ארי שטיינברג (רדאד ג'בארה)

הקהל באירוע (רדאד ג'בארה)

אלי לנקרי (רדאד ג'בארה)

אבי שגיא (רדאד ג'בארה)

רועי יעקב (רדאד ג'בארה)