יום רביעי, 22.10.2025 שעה 10:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"עם הסגל הקיים, אנחנו שווים יותר מנקודה אחת"

בריינה לא מסתירים את האכזבה הגדולה מהפתיחה ("קבוצות מתחילות לברוח מהקו האדום") ומבינים: "התסריט יכול להחמיר". דאגה מהחיסורים לקראת הפועל ב"ש

|
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

בני ריינה לא מסתירים את האכזבה הגדולה מהפתיחה של העונה, לפיה הקבוצה השיגה נקודה אחת בלבד מתוך 24 אפשריות, כל זאת כאשר לפניה שני משחקים “אבודים” על הנייר, במחזור הקרוב מול הפועל באר שבע ואחר כך מול מכבי תל אביב.

“אנחנו שווים היום עם הסגל הקיים הרבה יותר מנקודה אחת, אבל מבינים שיכול להיות שאחרי שני המחזורים הקרובים נהיה במצב של נקודה אחת מתוך 30, שזה תסריט שקשה יהיה להכיל ורק יחמיר את המצב שלנו בטבלה, כי קבוצות מתחילות לאסוף נקודות ולברוח מהקו האדום”, אמרנו בריינה.

לקראת המשחק מול הפועל באר שבע, שיתקיים ביום ראשון, ריינה תחסר שלושה שחקני הרכב. הראשון שבהם הוא איאד חלאילי הפצוע, השני זה הבלם מילאדין סטבאנוביץ', שגן פצוע, כשהשלישי זה ג’וניור פיוס המורחק. במצב כזה, לריינה יש רק שני בלמים – עאיד חבשי ומור ברמי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */