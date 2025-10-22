יום רביעי, 22.10.2025 שעה 10:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"ברק בכר ורפאלוב חייבים להיות צוות מנצח"

בחיפה מרוצים מהשינוי על הקווים: "הדבר הכי טוב - שהבאנו מאמן שרעב להצליח ומאמין בסגל". המאמן צפוי להעביר הבוקר אימון בכורה מחודש. וגם: ינואר

|
ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)
ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)

במכבי חיפה שבעי רצון מהצעד של המועדון כאשר לא ביזבז זמן והחליט לשחרר את דייגו פלורס מתפקידו ולמנות במקומו של ברק בכר, שגם כך מחזיק בחוזה עד תום העונה.

בכר אמור להעביר הבוקר את אימון הבכורה המחודש שלו בכפר גלים ונראה שלמאמן מצפה הרבה עבודה. "יש כאן בסיס טוב שברק יצטרך לדעת לסדר אותו”, אמרו בחיפה, “הדבר הכי טוב שקרה לנו הוא שהבאנו מאמן שרעב להצליח, אחד שמכיר הכי טוב את המערכת, עם ניסיון ומאמין בסגל הקיים. ברק ורפאלוב חייבים יחד להיות צוות מנצח".

בכר מודע לכך שלפני הכל הוא יהיה חייב לשפר את משחק ההתקפה ולאזן את הקבוצה. המשימה הראשונה שלו תהיה להכיר מקרוב את מרבית הזרים והמתאזרחים החדשים של הקבוצה, ולייצר הרכב שיכול להביא ניצחון כבר במשחק החוץ הקרוב מול עירוני טבריה.

ברק בכר (דוברות עיריית חדרה)ברק בכר (דוברות עיריית חדרה)

בכר לא חושב כרגע יותר מדי רחוק ולא מדבר על חיזוק ושינויים מרחיקי לכת, במועדון אומרים שהמטרה העיקרית כרגע היא לייצב את המערכת ולצאת לדרך חדשה.

במקביל, רפאלוב יהיה האיש שיצטרך לעשות את ההתאמות לקראת ינואר כאשר המטרה העיקרית היא לצרף ולהביא קשר ‘10’ ברמה גבוהה, שיחליף את מתיאס נהואל המאכזב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */