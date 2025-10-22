124:125 לת'אנדר על יוסטון אחרי שתי הארכות

טירוף, דרמה, שיגעון – תקראו לזה איך שתרצו, אבל השורה התחתונה היא שליגת ה-NBA הוציאה לפנות בוקר (רביעי) לדרך את עונת 2025/26 בצורה הכי טובה שאפשר. אוקלהומה סיטי ניצחה 124:125 את יוסטון רק אחרי שתי הארכות בבכורה של קווין דוראנט נגד האקסית.

הכוכב ושיי גילג’ס אלכסנדר היו במוקד ברגעי ההכרעה של ההארכה השנייה, אבל בסופו של דבר למשחק המשוגע הזה יש רק מנצח אחד. אחרי שדוראנט עשה מהלך של שלוש נקודות כשנותר 1:15 לסיום, גילג’ס אלכסנדר השווה ל-122:122 כשנותרו 59.7 שניות. הוא קלע את הזריקה השנייה מקו העונשין 32.6 שניות לסוף ודוראנט מסר אסיסט לאלפרן שנגון כשנותרו 11 שניות.

אבל זו הייתה רק ההקדמה למהלך שהכריע את המשחק: גילג’ס אלכסנדר לקח את ההתקפה עליו, דוראנט ניסה לעצור אותו, אבל הקנדי הצליח לסחוט את העבירה, שהייתה השישית של כוכב יוסטון. דוראנט התיישב בצדי המגרש וראה את גילג’ס אלכסנדר קולע הפעם את שתי הזריקות מהקו, 2.3 שניות לסיום. ג’בארי סמית’ ג’וניור החטיא לקראת הסיום והת’אנדר ניצחו.

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

במהלך המשחק יוסטון הובילה ב-12 הפרש ושנגון סידר לה יתרון 102:103 כשנותרו 38.4 שניות לרבע הרביעי, דוראנט קלע זריקה אחת מתוך שתיים מהקו, אבל גילג’ס אלכסנדר השווה ל-104:104, 2.6 שניות לסוף הרבע. שנגון החטיא לאחר מכן והמשחק נשלח להארכה.

בה, שלשה של צ’ט הולמגרן העלתה את אוקלהומה סיטי ל-111:115 כשנותרו 1:11 דקות, אבל ג’וש אוקוגי קלע פעמיים מהקו ושנגון הטביע, 115:115, 8.8 שניות לסוף. גילג’ס אלכסנדר לא הצליח לקלוע, דוראנט הזעיק פסק זמן, אבל לא נותרו כאלה ליוסטון. שחקני הת’אנדר התלוננו בפני השופט, אבל בזה זה נגמר והמשחק נשלח להארכה נוספת.

גילג’ס אלכסנדר קלע 35 נקודות אצל המנצחים, שקיבלו 28 מהולמגרן, 16 מאג’יי מיטשל, 14 מקייסון וואלאס ו-10 מארון וויגינס. שנגון הוביל את הרוקטס עם 39 נקודות ו-11 ריבאונדים, דוראנט סיים את הבכורה עם 23 נקודות ותשעה ריבאונדים, אמן תומפסון קלע 18 נקודות וג’בארי סמית’ 16.

לוס אנג’לס לייקרס – גולדן סטייט 119:109

במשחק השני של יום פתיחת העונה, הווריירס ניצחו בקריפטו ארנה. לוקה דונצ’יץ’ הפך הקיץ לכוכב הראשי של הלייקרס אחרי שעשה שינוי פיזי לקראת היורובאסקט וחתם על חוזה חדש, אבל בהיעדרו של לברון ג’יימס, שנשאר בסופו של דבר, הקבוצה מעיר המלאכים פתחה את העונה עם הפסד ביתי.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

גולדן סטייט שניצחה 25:35 ברבע השלישי, הובילה במהלך המשחק כבר ב-17 הפרש. הלייקרס עשו קולות של חזרה למשחק עם ריצת 0:9 שצימקה ל-105:99, אבל דריימונד גרין קלע שלשה חשובה וג’ימי באטלר החזיר את הפער לדו ספרתי. אוסטין ריבס ודונצ’יץ’ עוד ניסו לקזז את ההפרש, אבל זה היה מאוחר מדי.

דונצ’יץ’ סיים עם 43 נקודות (17 מ-27 מהשדה), 12 ריבאונדים ותשעה אסיסטים, ריבס הוסיף 26 נקודות ותשעה אסיסטים, דיאנדרה אייטון סיים עם 10 נקודות, אבל אלה היו השחקנים היחידים בלייקרס בדאבל פיגרס. באטלר כיכב עם 31 נקודות אצל גולדן סטייט, סטף קרי קלע 23, וג’ונתן קומינגה (תשעה ריבאונדים) ובאדי הילד קלעו 17 כל אחד.