יום רביעי, 22.10.2025 שעה 15:40
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
00-00אורלנדו מג'יק
00-00אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00ברוקלין נטס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00מיאמי היט
00-00מילווקי באקס
00-00ניו יורק ניקס
00-00פילדלפיה 76'
00-00שארלוט הורנטס
00-00שיקגו בולס
00-00קליבלנד קאבלירס
 מערב 
100%109-1191גולדן סטייט ווריורס
100%124-1251אוקלהומה ת'אנדר
00-00דאלאס מאבריקס
00-00דנבר נאגטס
00-00יוטה ג'אז
0%125-1241יוסטון רוקטס
0%119-1091לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00ממפיס גריזליס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פיניקס סאנס

124:125 לת'אנדר על יוסטון אחרי שתי הארכות

טירוף: עונת ה-NBA החלה עם דרמה וניצחון של אוקלהומה סיטי אחרי ששיי (35 נקודות) סגר עניין מהקו, 39 לשנגון. 43 לדונצ'יץ' בהפסד הלייקרס לווריירס

|
שיי גילג'ס אלכסנדר וצ'ט הולמגרן (רויטרס)
שיי גילג'ס אלכסנדר וצ'ט הולמגרן (רויטרס)

טירוף, דרמה, שיגעון – תקראו לזה איך שתרצו, אבל השורה התחתונה היא שליגת ה-NBA הוציאה לפנות בוקר (רביעי) לדרך את עונת 2025/26 בצורה הכי טובה שאפשר. אוקלהומה סיטי ניצחה 124:125 את יוסטון רק אחרי שתי הארכות בבכורה של קווין דוראנט נגד האקסית.

הכוכב ושיי גילג’ס אלכסנדר היו במוקד ברגעי ההכרעה של ההארכה השנייה, אבל בסופו של דבר למשחק המשוגע הזה יש רק מנצח אחד. אחרי שדוראנט עשה מהלך של שלוש נקודות כשנותר 1:15 לסיום, גילג’ס אלכסנדר השווה ל-122:122 כשנותרו 59.7 שניות. הוא קלע את הזריקה השנייה מקו העונשין 32.6 שניות לסוף ודוראנט מסר אסיסט לאלפרן שנגון כשנותרו 11 שניות.

אבל זו הייתה רק ההקדמה למהלך שהכריע את המשחק: גילג’ס אלכסנדר לקח את ההתקפה עליו, דוראנט ניסה לעצור אותו, אבל הקנדי הצליח לסחוט את העבירה, שהייתה השישית של כוכב יוסטון. דוראנט התיישב בצדי המגרש וראה את גילג’ס אלכסנדר קולע הפעם את שתי הזריקות מהקו, 2.3 שניות לסיום. ג’בארי סמית’ ג’וניור החטיא לקראת הסיום והת’אנדר ניצחו.

שיי גילגשיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

במהלך המשחק יוסטון הובילה ב-12 הפרש ושנגון סידר לה יתרון 102:103 כשנותרו 38.4 שניות לרבע הרביעי, דוראנט קלע זריקה אחת מתוך שתיים מהקו, אבל גילג’ס אלכסנדר השווה ל-104:104, 2.6 שניות לסוף הרבע. שנגון החטיא לאחר מכן והמשחק נשלח להארכה.

בה, שלשה של צ’ט הולמגרן העלתה את אוקלהומה סיטי ל-111:115 כשנותרו 1:11 דקות, אבל ג’וש אוקוגי קלע פעמיים מהקו ושנגון הטביע, 115:115, 8.8 שניות לסוף. גילג’ס אלכסנדר לא הצליח לקלוע, דוראנט הזעיק פסק זמן, אבל לא נותרו כאלה ליוסטון. שחקני הת’אנדר התלוננו בפני השופט, אבל בזה זה נגמר והמשחק נשלח להארכה נוספת.

גילג’ס אלכסנדר קלע 35 נקודות אצל המנצחים, שקיבלו 28 מהולמגרן, 16 מאג’יי מיטשל, 14 מקייסון וואלאס ו-10 מארון וויגינס. שנגון הוביל את הרוקטס עם 39 נקודות ו-11 ריבאונדים, דוראנט סיים את הבכורה עם 23 נקודות ותשעה ריבאונדים, אמן תומפסון קלע 18 נקודות וג’בארי סמית’ 16.

לוס אנג’לס לייקרס – גולדן סטייט 119:109

במשחק השני של יום פתיחת העונה, הווריירס ניצחו בקריפטו ארנה. לוקה דונצ’יץ’ הפך הקיץ לכוכב הראשי של הלייקרס אחרי שעשה שינוי פיזי לקראת היורובאסקט וחתם על חוזה חדש, אבל בהיעדרו של לברון ג’יימס, שנשאר בסופו של דבר, הקבוצה מעיר המלאכים פתחה את העונה עם הפסד ביתי.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

גולדן סטייט שניצחה 25:35 ברבע השלישי, הובילה במהלך המשחק כבר ב-17 הפרש. הלייקרס עשו קולות של חזרה למשחק עם ריצת 0:9 שצימקה ל-105:99, אבל דריימונד גרין קלע שלשה חשובה וג’ימי באטלר החזיר את הפער לדו ספרתי. אוסטין ריבס ודונצ’יץ’ עוד ניסו לקזז את ההפרש, אבל זה היה מאוחר מדי.

דונצ’יץ’ סיים עם 43 נקודות (17 מ-27 מהשדה), 12 ריבאונדים ותשעה אסיסטים, ריבס הוסיף 26 נקודות ותשעה אסיסטים, דיאנדרה אייטון סיים עם 10 נקודות, אבל אלה היו השחקנים היחידים בלייקרס בדאבל פיגרס. באטלר כיכב עם 31 נקודות אצל גולדן סטייט, סטף קרי קלע 23, וג’ונתן קומינגה (תשעה ריבאונדים) ובאדי הילד קלעו 17 כל אחד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */