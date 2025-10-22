כל הזרים יגיעו, כוננות במנויים: התוכנית בהפועל

הפועל תל אביב באופוריה. כמה שבמועדון חיכו שהמשחקים ביורוליג יחזרו לארץ כדי להציג בבמה הכי גדולה באירופה את סוללת הכוכבים שבנה עופר ינאי, ואתמול (שלישי) ההודעה הגיעה. אם אכן הפסקת האש תישמר, משחקי היורוליג ישובו לישראל החל מהאחד בדצמבר והאדומים יוכלו לארח בהיכל מנורה מבטחים את המפגשים, ויעזבו את סופיה.

קודם כל מקצועית. כלל הסגל הארוך מאוד שיש לדימיטריס איטודיס מתכוון להגיע לישראל, ללא יוצא מן הכלל, כשאף במועדון טוענים ש”השחקנים מתרגשים מאוד מזה”. במועדון לא פוסלים אכן להשאיל שחקן או שניים, אך כרגע הלך הרוח הוא להמשיך עם הסגל של 19 השחקנים, למעט אולי רק סנדי כהן שבקרוב מסיים חוזה ולא צפוי להמשיך.

כעת, מתחילה כבר עכשיו אופרציה גדולה מאוד. המועדון עבד שעות על גבי שעות, לילות על גבי לילות וימים על גבי ימים כדי להקים את בסיס המרכז בבירת בולגריה, וכעת יש צורך לפרק את זה. להוציא את כל אנשי המועדון מ-30 הדירות שיש, להחזיר את הרכבים, לעזוב את האולם ולשוב, בראשות המנכ”ל צחי רייכנשטיין.

שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

בהפועל תל אביב יצטרכו להעביר גנים לילדים של הזרים, להכשיר את היכל מנורה לארח משחקים ביורוליג, כיוון שלא שוחקו באולם משחקים במפעל תקופה ארוכה. יש לציין שבמועדון נערכו לזה והיו מוכנים לזה תמיד, כשהוכנה מאין “תוכנית חירום” ליום הפקודה שאפשר לחזור לארח בארץ.

במועדון כבר קיבלו לא מעט פניות לגבי מנויים, כאשר הצפי הוא שהמספרים יתחילו לצמוח עוד ועוד. הקהל האדום הבין שהוא יקבל בכורה במפעל הגדול באירופה כאן בארץ וממהר לרכוש מנוי, כאשר יש להזכיר שיש אוהדים שרכשו מבעוד מועד מנוי שתקף גם לליגה וגם ליורוליג, וכמובן המנוי שלו ייכנס לתוקף בתחילת דצמבר מבחינת המפעל האירופי.

איטודיס: הדרבי בכדורגל צריך להיות מוכרע במגרש

בהפועל ת”א הודיעו: “מועדון הכדורסל הפועל תל אביב שמח ונרגש להודיע על חזרת משחקי היורוליג לישראל החל מה-1 בדצמבר 2025, בכפוף להנחיות היורוליג. המועדון מודה למנכ"ל היורוליג פאוליוס מוטיונאס, להנהלת הארגון ולכל המועדונים על ההבנה והתמיכה”.

עופר ינאי, מבעלי המועדון: "אנחנו מברכים על ההחלטה המשמעותית לאפשר את חזרת משחקי היורוליג לישראל. תודה גדולה להנהלת היורוליג, לקבוצות המשתתפות ולכל מי שלקח חלק בקבלת ההחלטה. מדובר בצעד חשוב בדרך לחזרה לשגרה, ובעיקר מרגש לדעת שאוהדינו יוכלו לשוב ולחוות את משחקי היורוליג מקרוב, במקום שבו הם ראויים להתקיים".