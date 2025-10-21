יום שלישי, 21.10.2025 שעה 14:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

קרבאלי ודאבו מלפנים: הצביעו ל-Winner המחזור

בלם בית"ר כיכב ב-0:0 עם אשדוד וכוכב נתניה ניצח את חיפה, כשגם קוג'ו מסכנין, אנטמן מהפועל חיפה ושאהין מקריית שמונה: הצביעו ל-Winner המחזור ה-7

|
מי יהיה Winner השבוע? (צור חלפון - גרפיקה)
מי יהיה Winner השבוע? (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור השביעי בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו winner (מערכת ONE)לוגו winner (מערכת ONE)

מתיאוס דאבו

הגיבור הגדול של המהפך 2:3 של מכבי נתניה על מכבי חיפה. החלוץ עלה מהספסל בגלל פציעה של ווילסון האריס, והיה חלק משמעותי בניצחון הגדול, כשהצליח לסחוט את הפנדל בדקה האחרונה וגם לכבוש אותו.

מתיאוס דאבו בועט את הפנדל (עמרי שטיין)מתיאוס דאבו בועט את הפנדל (עמרי שטיין)

בילאל שאהין

המגן השמאלי של קריית שמונה היה נדבך משמעותי בניצחון 0:1 על הפועל באר שבע, שקטע את רצף הניצחונות של הדרומיים. שאהין הצליח לנטרל את דן ביטון ולעזור לקבוצתו לשמור על שער נקי בפעם השנייה ברצף.

בילאל שאהין בפעולה (עמרי שטיין)בילאל שאהין בפעולה (עמרי שטיין)

בריאן קרבאלי

ההתקפה של בית"ר ירושלים אמנם לא הייתה קיימת ב-0:0 מול מ.ס אשדוד, אך ההגנה, בראשות הבלם הקולומביאני, הצליחה לעשות את העבודה כשקראבלי בולט מעל כולם. הבלם הצליח לנטרל את ההתקפה ובייחוד את הצמד ז'אן פלורן באטום ויוג'ין אנסה.

בריאן קרבאלי (רדאד גבריאן קרבאלי (רדאד ג'בארה)

ניב אנטמן

שוער הפועל חיפה המשיך להרשים גם ב-1:2 על בני ריינה, הפך לאחד ממנהיגי הקבוצה, והוכיח שוב שהבחירה בו בין הקורות של האדומים מהכרמל הייתה נכונה, כשהצליח לספק שש הצלות.

ניב אנטמן (עמרי שטיין)ניב אנטמן (עמרי שטיין)

מתיו קוג'ו

הקיצוני של בני סכנין עזר לקבוצתו להשיג 0:2 על עירוני טבריה כשבישל את שער היתרון של קבוצתו לארתור מירניאן והיה פעיל באגף הימני, כשליריבה לא הייתה תשובה לפעולותיו

מתיו קוגמתיו קוג'ו (חג'אג' רחאל)
