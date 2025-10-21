שמעון מזרחי: דני פדרמן ואני דיברנו עם הקבוצות

המשימה הושלמה בהצלחה. החלטת היורוליג להחזיר את המשחקים לארץ אחרי שנתיים של מלחמה, החל מה-1 בדצמבר בכפוף להפסקת האש, היא אבן דרך חשובה בהשבת כלל משחקי הספורט לישראל בשאר הענפים. מי שבירך על ההחלטה הוא מאמן מכבי תל אביב, עודד קטש.

“אני שמח מאוד. אחרי שנתיים זה באמת מרגש. בעיקר אני מתרגש בשביל האוהדים. אנחנו כמובן חסרים אותם, אבל לפחות בשבילם החוויה הזאת תחזור להיות פה. אני חושב שזה משמח בכלל לכדורסל הישראלי, אבל זה רק תוצר, מתנה קטנה של הדבר ההרבה יותר משמח, שחזרו החטופים, ועדיין לא הושלם המהלך”.

על מה שהקבוצה עברה בשנתיים האחרונות סיפר: “זה עוד לא הסוף. מה שעברנו בשנתיים האחרונות זה כמו ניסוי בבני אדם, אני חושב שאין קבוצת ספורט שעברה כזה דבר. זה באמת משמח, אבל יש עוד חודש, עד אז צריך להתרכז בכדורסל ולנצח. אני חושב שהשחקנים החדשים מאוד שמחו, ודווקא אלו שעברו את השנתיים לא האמינו. אני שאלתי ארבע פעמים אם זה סופי, זה לא נתפס”.

רומן סורקין מול לאופולד קבאלייה. המפגש הבא יתקיים בישראל? (IMAGO)

על החזרה למשחקי יורוליג בהיכל אמר: “אני חושב שהקהל שלנו וימי חמישי ביד אליהו זו הדרך הכי טובה להביא שחקנים לארץ ולשכנע אותם לבוא ולשחק במכבי תל אביב. זה משהו שחסר להם מאוד ואין לי ספק שמי שלא חווה את זה יתרגש מהר מאוד”.

המאמן התייחס גם ליריבה הבאה של הקבוצה ביורוליג, ריאל מדריד: “ריאל מדריד, כמו אולימפיאקוס, לדעתי הם קצת יותר בריאים מאולימפיאקוס ועם רוסטר יותר ארוך, אז זה הולך להיות יותר קשה ואינטנסיבי. היא קבוצת הגנה מצוינת, אין להם יותר מדי חסרונות. הם דומיננטיים בגודל, שזה משהו שאנחנו לא מצליחים להסתדר איתו מתחילת העונה, ננסה לעשות את זה בצורה קבוצתית, אבל זה צריך להיות מאוד אגרסיבי”.

על המצב המנטלי בסגל אמר: “אני חושב שההפסד האחרון, בדרך שבה זה קרה, זה היה באמת כואב מאוד, אבל יש אנשים שזו העבודה שלהם. זה לא הולך להיות קל נגד ריאל מדריד, אנחנו לא פייבוריטים, אבל כמובן שאנחנו מאוד רוצים לנצח. אני חושב שעדיין מוקדם לחשוב שהליגה תברח, אבל אנחנו בכלל לא רוצים להפסיד, זו ליגה שוויונית, ארוכה ותחרותית, אבל בלי קשר אנחנו רוצים לנצח”.

גם שמעון מזרחי דיבר על ההישג: “זה לא רק למכבי, אלא לכל הכדורסל הישראלי, בטח לשלוש קבוצות שמשתתפות במפעלים האירופאים במסגרת היורוליג, וגם לקבוצות האחרות, שמשתתפות במפעלים של פיב”א. זאת אבן דרך, אני מקווה שהיא תתגשם ב-1 בדצמבר. גם ב-11 וג ב-18 יש לנו שני משחקי בית, אני מקווה שנוכל לארח אותם כאן בארץ”.

מזרחי על ההחלטה להחזיר את משחקי היורוליג

על העבודה מאחורי הקלעים: ”צריך לזכור שלפני שבועיים, דני ואני היינו בברצלונה, בפגישה של כל הקבוצות ביורוליג עם רשיון A. כמובן שעשינו שם עבודה לשוחח עם ראשי היורוליג והקבוצות. היום הייתה פגישת זום, הדברים עברו פחות או יותר בצורה שקיווינו שתתגשם, נקווה שהכל יסתדר. הקהל? שמחה וששון”.