רז קינסטליך: נהיה בליגת העל בעונה הבאה

ראש עיריית ראשון לציון ב"שיחת היום": "רואה את הקבוצה עולה. מחכה להחלטה על האצטדיון הלאומי. ינאי דיבר על 15 אלף מקומות, הלוואי שנמצא שותף"

|
אוהדי הפועל ראשון לציון (איציק בלניצקי)
אוהדי הפועל ראשון לציון (איציק בלניצקי)

אחרי שאיש העסקים, עמוס לוזון, העביר באופן רשמי את הבעלות של הפועל ראשון לציון לעמותה, שתנוהל מעתה על ידי העיתונאי הבכיר, אלי סניור, שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE, ראש העיר של עיר היקב, רז קינסטליך, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

אתה רוצה לגמור את החיים לאלי סניור? בלאומית רוצים הישגים, יש לו כיס עמוק?
”ברגע שעמוס לוזון, שייאמר לזכותו, ביקש מלפני שנה שניקח את הקבוצה ממנו והוא לא רוצה להתעסק, אני כאן להגיד לו תודה על מה שהשקיע ושמסר את הקבוצה נקייה וללא חובות, חיפשנו רוכש במשך שנה וביקשתי עזרה גם ממך, לא הצלחנו ואתה רואה גם את הפועל חיפה לא מצליחה”.

יואב כץ לא רוצה למכור, אם הוא היה רוצה הוא היה מוצא. נתניה מכרה, מכבי חיפה מכניסה, כשרוצים מוצאים, לך היה ניסיון שאח שלך הוביל את הקבוצה וזה לא הלך, ישבת עם צחי נקש ולא רצית, לדעתי זו הייתה טעות.
”להגיד שלא רציתי אוי ואבוי, בחור מדהים ושאפו לו, להוריד את הכובע ממה שהוא עושה”.

אני אמרתי לך שהוא ישים מיליונים.
”בין מכיר לבין יודע אז משהו אחר, ברגע שאתה סופג כוויות מבעלים שמגיעים אז אתה רוצה להגיע להחלטה הכי טובה. צחי משקיע הרבה יותר ממה שהוא היה מתחייב בראשל”צ, אבל ברגע שהוא לא התחייב למה שרצינו, אז לא התקדמנו לעסקה”.

רז קינסטליך (חגי מיכאלי)רז קינסטליך (חגי מיכאלי)

ישבתם ראש עמותה, אחלה סניור, אבל אין לו כסף והוא דרך עירייה וספונסרים וכו’, שינית את הכל. כמה אתה מעניק מדי שנה?
”כ-4 מיליון שקלים”.

יש שם מתקנים הכי טובים שיש בארץ.
”וזה כואב לא למצוא בעלים, ואני אמרתי לך לנסות למצוא לי, גם היום כשאלי הגיע, הוא יודע שברגע שיגיע בעלים רציני וישקיע, אלי באהבה יודע שהוא זז וזה הסיכום שלי איתו. ברגע שעמוס זז ולא רוצה להיות בעלים, בסוף צריך מישהו שרוצה”.

אתם הולכים לבנייה ענקית, שטח ענק, אתה לא יכול לגייס?
”זה לא משנה הכסף, צריך מישהו שרוצה את זה”.

אין מישהו עשיר מאוהד הקבוצה?
”לא יועד להגיד מי עשיר ומי לא, עובדה שאנחנו לא מצליחים למצוא, זה לא שהרמתי ידיים”.

מה התקציב של הקבוצה?
”עם המנהלת בערך כן 11 מיליון”.

אוהדי הפועל ראשון לציון (דן יידוב)אוהדי הפועל ראשון לציון (דן יידוב)

אתה רואה את עצמכם עולה ליגה?
”כן, לגמרי. הליגה הזאת משוגעת, נקש משקיע לדוגמא והוא שקע, בני יהודה לדוגמא, הבעלים משקיע ולא מצליח, לא הכל נאמד בכסף, כפר שלם עוד שנייה עלתה ליגה, תהיה ליגה מעניינת ואנחנו נילחם עד הסוף, אני לא חושב שזו תהיה הפתעה”.

אם צריך בינואר אז תתמוך בכסף לחיזוק?
”נראה איזה מקום נהיה בינואר, מקווה שסניור וחברי העמותה יצליחו, בכדורסל הביאו ספונסרים של הרבה כסף ואם תביא פה אז תוכל לחזק בינואר, אבל יש חומר שחקנים מאוד טוב, אני מגיע לכל מקום בספורט, יש חומר מצוין ומאמן מצוין, יילחמו עד הסוף”.

בבית דגן סניור שמר הרבה כסף, פה שלא ישמור את הכסף ואז יעביר לך את הקופה ויהיה 20 מיליון.
”הוא איש ישר, אל תדאג”.

להיפך, הוא איש ישר אז הוא ישמור ולא יוציא, בגלל שהוא סרגל, הוא עשה ישיבה עם המנכ”ל בשבע בבוקר.
”כשאתה לוקח קבוצת כדורגל או כדורסל או כל דבר כזה אחר, מי שמנהל את זה צריך לעשות את זה בצורה מקצועית, אחראית, לתת את הרגל על הברקס ולא להכניס את הקבוצה לגירעונות, יש קבוצות בליגת העל שמגיעות ברגע האחרון לבקרה התקציבית, ראית קבוצות בלאומית שלא עוברות את הבקרה. ניהול נכון ואחראי זה השחקן ה-12 בקבוצה”.

רז קינסטליך (איציק בלניצקי)רז קינסטליך (איציק בלניצקי)

מה עם שיפוץ האצטדיון שעצרתם בגלל המלחמה ושמתם את התקציבים לבתי הספר?
”זה עומד בכך שאני מחכה להחלטה לגבי האצטדיון הלאומי הבא של ישראל, אני בשיחות עם ההתאחדות ועם שר הספורט, אני לא מכיר את זה שהאצטדיון רמת גן זה בא מוקדם. אם תהיה אופציה לבנות אצטדיון לאומי בראשון לציון אז נבנה”.

כמה כסף?
”זה לא שעיריית ראשל”צ תקים לבד, זה מלא כסף, שטח יש, חניה, הקו האדום והירוק ויש הכל הכל מגיע לקו הזה של האצטדיון. אם אראה שלא אז תראה את אחד האצטדיונים היפים בראשל”צ אחרי השיפוץ”.

פגשת את ינאי, שהוא אמר שצריך להגדיל את האצטדיון ואמרת שאתה לא פוסל, איפה זה עומד? מה עם הארנה? כמה מקומות?
”הארנה בחלק המזרחי של העיר ראשל”צ, אחרי פגישה עם שר הספורט, אנחנו נעלה את כמות המושבים ל-12 אלף, מי שמוביל זה החברה הכלכלית בעירייה, הפרויקט עומד על 400 מיליון שקלים, זה ארנה של תרבות ספורט, אנחנו רוצים להפעיל אותה למשך 360 ימים בשנה. פגשתי את ינאי, הוא חושב שזה 15 אלף, אני אמרתי שאני לא פוסל אבל זה מוסיף עוד כמה מיליונים, קבענו להיפגש ואם יעניין אותו אדם אחר שיוסיף וישקיע אז אין לי בעיה גם 20 אלף. זה ליד אסף הרופא, יש הרבה חניה, רכבת, והלוואי ונמצא שותף, כרגע אני מתכנן בתכנון המקורי של ה-12 אלף צופים שמתוקצב על ידי העירייה ונקווה שעוד כמה שנים בודדות נהיה אחרי הבנייה”.

מקווה שאתם תהיו בליגת העל בעונה הבאה.
“אנחנו נהיה קבוצה טובה ומאתגרת ונהיה בליגת העל בעונה הבאה. יהיה בסדר, בסוף הניהול הנכון זה הגיים צ’נג’ר, אתה יכול לספור על יד אחת בעלים של קבוצות שמוציאים כסף. להוציא את הקבוצות הגדולות, איזה עוד בעלים שמים מיליונים?”.

אין ספק שעם התקציב שאתה שם והספונסרים, מגיע לתקציב נחמד.
”צריך לאהוב את זה, אם אתה מאמין בו ורוצה להצליח בו, אתה תגיע, וכשישבתי עם אלי סניור, אמרתי שנקדם את אחת האקדמיות היפות בארץ, אתה רואה את הפאשן ולדאוג לנוער וילדים, לאט לאט מגיעים למטרה. אני מקווה שאני אעלה העונה, ואם לא אז ייקח עוד עונה”.

