"אנחנו רואים שש שש, לא ציפינו לתוצאה כזאת"

מכבי פ"ת בעננים. הקבוצה של נועם שוהם ממשיכה בפריחה שלה בשבועות האחרונים ורשמה אמש שישייה שנייה בשלושה מחזורים, 0:6 מהדהד על בני יהודה, שהחזיר אותה למקום הראשון בטבלת הליגה הלאומית.

הכול עבד לקבוצה של נועם. כבר במחצית הראשונה היא ירדה ביתרון של 0:3, כאשר במחצית השנייה, נוספו עוד שלושה שערים והייתה זו שישייה שנייה של המועדון תוך יומיים, כשעוד קודם לכן גברה קבוצת הנוער על הפועל חיפה.

"איך אומרים? רואים שש שש", אמרו בהתבדחות הבוקר בפתח תקווה. "למען האמת, לא ציפינו לתוצאה כזאת, אם היו אומרים לנו שננצח אפילו 0:3 היינו קונים, אז 0:6?".

חוסה קורטס חוגג (שחר גרוס)

עוד לפני המשחק, דיברו בפ"ת על הרצון "לנקום" נקמה ספורטיבית בזהובים על ההפסד בתחילת העונה בשלב הבתים של גביע הטוטו, כאשר המאמן נועם שוהם הקרין לשחקנים סרטון בן דקה של חגיגות שחקני ואנשי בני יהודה לאחר אותו ניצחון.

לא מעט שחקנים זכו למחמאות. חוליית ההגנה נראתה מצוין, גל מעתוק שוב בישל, כאשר גם ניב יהושע רשם את משחקו הטוב העונה. אבל מעל כולם היה זה חוסה קורטס, שלקראת סוף חלון ההעברות כבר היה רגל וחצי מחוץ למועדון והוצא לקבוצות. הפעם, הקולומביאני כבש שלושער וכבר עלה למאזן של שישה שערי ליגה.

"לסיכומו של עניין, כשיש לשחקן איכויות של מהירות וכוח שאין בליגה הזאת, אתה צריך לנסות לשים אותו בקבוצה ולהשתמש בחוזקות שלו ופחות בחולשות שלו. יש לו יתרונות מאוד גדולים בליגה הזאת ואני שמח שידענו לשלב אותו בצורה הכי טובה בקבוצה שלנו", אמר עליו בסיום המאמן נועם שוהם.

נועם שוהם (ראובן שוורץ)

כעת, פ"ת תצטרך לרדת לקרקע. ביום שישי היא תצא לעפולה לפגוש את הקבוצה המקומית, כאשר לאחר תוצאה שכזאת, המלאבסים יצטרכו לבוא מוכנים בעיקר מנטלית: "להוריד קבוצה לקרקע זו אחת החוזקות שלי", אמר שוהם בסיום.

במועדון הקדישו את הניצחון לסמ"ר איתי פריזט ז"ל, שלזכרו התקיים טקס בתחילת המשחק. במשפחה סיפרו בסיום שהתרגשו מאוד מהמחווה ומהניצחון.