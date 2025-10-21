דיווח: אנדריק יושאל מריאל מדריד בחודש ינואר

כשהוא חתם בריאל מדריד רבות דובר על הכישרון שנקרא אנדריק, אבל לא קל כל כך להתאקלם ולקבל צ’אנס במועדון גדול שכזה. אמנם הברזילאי הוכיח את עצמו בכמה מקרים כשעלה, אבל בסוף כשקיליאן אמבפה משחק כחלוץ, קשה מאוד להביע חותם בהרכב הפותח ולקבל דקות באופן רציף.

אז נראה שיש פיתרון וזה להשאיל את השחקן, ואכן היום (שלישי) פבריציו רומאנו מדווח שאנדריק רוצה להיות מושאל בחודש ינואר הקרוב, ושריאל מדריד לא תעמוד בדרכו. המטרה של הברזילאי היא לצבור דקות משחק בחצי השני של העונה, על מנת לקבל מקרלו אנצ’לוטי את הזימון למונדיאל בקיץ.

מאז שהגיע לבירת ספרד, החלוץ הברזילאי בן ה-19 ערך 37 הופעות במדים הלבנים, בהן הוא הצליח למצוא את הרשת שבע פעמים והוא הוסיף עוד בישול אחד למאזן הזה. לפני כן, הוא רשם 82 משחקים בפלמייראס עם 21 שערים ושלושה בישולים, ויש לו כבר שלושה שערים ב-14 הופעות בנבחרת ברזיל.