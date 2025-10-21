פיצוץ הדרבי יעלה להפועל תל אביב כמיליון ש"ח

חשיפת “שיחת היום”. פיצוץ הדרבי התל אביבי יעלה להפועל תל אביב לא רק בהפסד טכני ובהפחתת נקודות, כפי שמבקש תובע ההתאחדות לכדורגל, אלא גם בפגיעה כספית משמעותית. מועצת ההימורים צפויה להפחית למנהלת הליגות לפחות כ-700 אלף שקל מההקצבה המגיעה לה בעקבות אי קיום המשחק, סכום שיופחת לבסוף מתקציב הפועל תל אביב.

ההפחתה צפויה להיות גבוהה אף יותר מהסכום שנגרע ממכבי חיפה בעקבות פיצוץ המשחק בעונה שעברה מול מכבי תל אביב. ההימורים על המשחק עמדו על כשלושה מיליון שקלים, וכל הפסדי מועצת ההימורים יילקחו בחשבון בדיון של ועדת החסויות, שתתכנס בקרוב כדי לקבוע את גובה ההפחתה.

בנוסף, תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, ביקש לקנוס את הפועל תל אביב ב-10,000 שקל בגין קריאות גזעניות, וב-184,000 שקל נוספים בגין הפעלת אמצעים פירוטכניים והשלכת לפחות 44 רימוני עשן ושני זיקוקים למגרש. בסך הכול, הדרבי עלול לעלות להפועל תל אביב ולבעלים אדמונד ספרא סכום של קרוב למיליון שקל.