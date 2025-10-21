בהפועל חיפה מצפים לכ-6000 אוהדי בית"ר

בהפועל חיפה יש שביעות רצון גדולה מהניצחון האחרון 1:2 מול מכבי בני ריינה ביום שבת. במועדון גם מאוד מרוצים מהעובדה שלקראת המחזור הקרוב מול בית"ר ירושלים בסמי עופר, הקבוצה נמצאת מרחק של שלוש נקודות בלבד מהקבוצה מהבירה.

"זה משחק על שש נקודות. אם ננצח אותו אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום אחר לגמרי", אמרו גורמים בקבוצה החיפאית. במועדון מצפים לכ-6000 אוהדי בית"ר לפחות, שיגיעו לדחוף את הירושלמים למרות תוצאת התיקו של הצהובים-שחורים אתמול מול אשדוד.

מנגד, מצפים בהפועל חיפה לקהל ביתי של כ-4500-5000 אוהדי הקבוצה בסמי עופר. מי שמתקרב בצעדי ענק לתמונת ההרכב, הוא חלוץ הרכש רותם חטואל שמול ריינה נכנס שוב מהספסל ובישל את שער הניצחון לאיתי בוגנים, שהתכבד בכיבוש הבכורה שלו בליגת העל אחרי תקופה מאד ארוכה.