ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

נקבע דיון להצעת החוק להחמרת ענישה על פירו

כפי שנחשף ב-ONE: אחרי המתנה ארוכה, הצעת החוק של ח"כ מלינובסקי תעלה לדיון ביום ראשון בוועדת השרים ותובא להצבעה לקריאה טרומית ברביעי לאחר מכן

העשן בבלומפילד (רדאד ג'בארה)
העשן בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

אירועי הדרבי האיצו את המהלך החקיקתי שנועד להחמיר את העונשים כנגד מי שייתפסו עושים שימוש באמצעים פירוטכניים במגרשי הספורט ול-ONE נודע היום (שלישי) לראשונה כי כבר ביום ראשון הקרוב, הצעת החוק של ח"כ יוליה מלינובסקי ממפלגת "ישראל ביתנו" תעלה לדיון בוועדת השרים של הממשלה. כמו כן, הצעת החוק תוצא לקריאה טרומית במליאת הכנסת ביום רביעי הבא. 

כזכור, ב-ONE חשפנו בחודש ינואר 2025 את הצעת החוק של ח"כ מלינובסקי, אז האירוע שהוביל את הקו היה בעקבות פיצוץ המשחק בסמי עופר בין מכבי למכבי תל אביב, זאת אחרי השלכת האבוקות מצד אוהדי הירוקים לאורך המחצית הראשונה של המשחק ובשיאה אחרי שערו של דור תורג'מן בכדור עונשין מ-11 מטרים. 

אחרי שח"כ מלינובסקי הגישה את הצעת החוק, מספרים בצד שלה כי דיברה עם שר הספורט, מיקי זוהר, כדי לקדם את הנושא והוא אמר לה שהוא תומך בכך. אחרי שלחצה עליו, נאמר שהוא רוצה להביא הצעת חוק ממשלתית דומה להחמרת הענישה אבל בפועל זה לא קרה כי משרד המשפטים עשה בעיות בנושא ומסמס אותו. במקביל החלה המלחמה עם איראן ולאחר מכן הכנסת יצאה לפגרה והנושא נעלם. 

עשן מול יציעי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)עשן מול יציעי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

אלא שאתמול הכנסת חזרה מפגרה, וח"כ מלינובסקי הגישה את הצעת החוק לוועדת השרים לחקיקה. ביום ראשון הקרוב הדיון בוועדת שרים לממשלה האם היא תומכת או לא בהצעת החוק, ובכל מקרה בצד של ח"כ מלינובסקי טוענים כי הם יעלו את הצעת החוק להצבעה במליאת הכנסת לקריאה טרומית ביום רביעי לאחר מכן. 

החוק המדובר שמבקשים להעביר מציע להחמיר את הענישה לכפל קנס לעובר העבירה או לחלופין עד 3 שנות מאסר בפועל. הצעת החוק כוללת למעשה שתי פעולות עיקריות: גם הגדלת הקנסות על השלכת חפצים למגרש (הקנס הקיים כיום יוגדל מ-29,200 ש"ח לסכום של עד 75,300 ש"ח, במטרה להרתיע אוהדים מהשלכת חפצים כמו מציתים, כוסות, או חפצים אחרים במהלך אירועי ספורט).

לצד זאת, קביעת עונש חמור על השלכת או הפעלת אמצעים פירוטכניים – מי שיזרוק או יפעיל אמצעי פירוטכני כגון אבוקות, זיקוקים, חזיזים, או רימוני עשן במהלך אירוע ספורט או בסמוך לו, יהיה צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר או קנס כפול מהקנס הקבוע בחוק, שיכול להגיע עד 150,600 ש"ח.

