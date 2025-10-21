יום שלישי, 21.10.2025 שעה 09:43
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"ידענו להתמודד עם הלחץ של בית"ר ירושלים"

במ.ס אשדוד יצאו מרוצים מה-0:0 בטדי, מחמאות לגורדנה ועאמר. כעס על התנהגות האוהדים הביתיים בטדי בעקבות האירועים עם מוצ'ה ובן זקן, באטום ייבדק

|
איברהים דיאקיטה ומוחמד עאמר מרוצים (אורן בן חקון)
איברהים דיאקיטה ומוחמד עאמר מרוצים (אורן בן חקון)

במועדון ספורט אשדוד יצאו אמש (שני) עם תחושת סיפוק מהתיקו 0:0 מול בית"ר ירושלים באצטדיון טדי, במסגרת המחזור השביעי בליגת העל. הקבוצה של חיים סילבס רשמה נקודה יקרה במשחק חוץ קשה, ותפגוש בשבת את הפועל פתח תקווה, בתקווה להמשיך במגמת היציבות.

עם זאת, האירוע שהעיב את השמחה בסיום המשחק היה חמור במיוחד ושלח את אשדוד הביתה בתחושות קשות כשאוהד קטין בן 14 של בית"ר ירושלים פרץ לדשא וחבט בקשר נועם מוצ'ה. השחקן ירד נסער לחדר ההלבשה, כשבצד האשדודי סיפרו כי אנשי בית"ר מיהרו להתנצל בפניו ובפני הבעלים ג’קי בן זקן, והבטיחו כי ינקטו צעדים משמעתיים נגד המעורב. מוצ'ה לא הגיש תלונה במשטרה בשלב זה.

מעבר לאירוע, גם מבחינה מקצועית היו באשדוד כמה סיבות לצאת מרוצים. בקבוצה שיבחו את ההכנה של המאמן חיים סילבס, שנאלץ להתמודד עם חיסורים בהגנה ובחר במערך של ארבעה שחקני הגנה, כשאורי עזו נשאר על הספסל. "עמדנו טוב, היינו ממושמעים וידענו להתמודד עם הלחץ של בית"ר. שיתקנו את אצילי שזה היה המוציא לפועל העיקרי", אמרו בקבוצה.

רועי גורדנה. סיפק משחק מצוין (ראובן שוורץ)רועי גורדנה. סיפק משחק מצוין (ראובן שוורץ)

מי שזכה למחמאות מיוחדות הוא הקשר רועי גורדנה שסיפק משחק מצוין בקישור – שעות ספורות בלבד אחרי שבילה את שעות הבוקר לצד אשתו שכרעה ללדת בבית החולים סורוקה בבאר שבע. גם מוחמד עאמר, שתופקד כמגן שמאלי והצליח לבטל כמעט לחלוטין את עומר אצילי, קיבל שבחים רבים מהצוות המקצועי.

עם זאת, באשדוד הביעו תרעומת על התנהגות חלק מהאוהדים המקומיים, שטענו כי ספגו יריקות לעבר השחקנים שלהם ובדגש הקפטן טום בן זקן במהלך המשחק. בפן הרפואי, בקבוצה יבדקו את מצבו של החלוץ ז’אן פלורן באטום, שנפגע בברך במהלך המחצית השנייה וירד מהמגרש בצליעה.

