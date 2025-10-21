יום רביעי, 28.01.2026 שעה 01:12
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
183-147ליון1
184-117אסטון וילה2
173-107פרייבורג3
168-167מיטיולן4
165-117בראגה5
155-127רומא6
157-127פרנצווארוש7
146-117בטיס8
146-107פורטו9
136-97גנק10
135-67הכוכב האדום11
1210-157פאוק סלוניקי12
127-127שטוטגרט13
1210-147סלטה ויגו14
127-117בולוניה15
117-117נוטינגהאם פורסט16
113-77ויקטוריה פלזן17
116-97פנרבחצ'ה18
118-107פנאתינייקוס19
1014-127דינמו זאגרב20
99-117ליל21
910-97בראן22
913-87יאנג בויז23
813-97סלטיק24
715-117לודוגורץ25
613-107פיינורד26
612-97פ.צ. באזל27
612-87רד בול זלצבורג28
615-87סטיאווה בוקרשט29
614-67גו אהד איגלס30
411-47גלאזגו ריינג'רס31
411-47שטורם גראץ32
314-77ניס33
111-37אוטרכט34
113-37מאלמו35
119-27מכבי ת"א36

ממשלת בריטניה: מצרים על החלטת מכבי ת"א

דובר מהממשלה הגיב להחלטת הצהובים לוותר על הקצאת כרטיסים למשחק נגד וילה: "עבדנו מסביב לשעון שאוהדים יוכלו ליהנות מכדורגל, מכבדים את ההחלטה"

|
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (שחר גרוס)

מכבי תל אביב הודיעה אמש (שני) כי החליטה לוותר על הקצאת כרטיסים לאוהדיה לקראת משחק החוץ מול אסטון וילה, שיתקיים ב-6 בנובמבר במסגרת שלב הבתים של הליגה האירופית. ההחלטה התקבלה בעקבות סירוב הרשויות המקומיות בברמינגהאם לאשר כניסת אוהדים ישראלים למשחק, על רקע שיקולי בטיחות.

החלטת קבוצת ה-SAG (צוות הייעוץ לבטיחות) של העיר, בהתבסס על הערכת סיכון של משטרת מערב מידלנדס, עוררה ביקורת נרחבת מצד גורמים פוליטיים בבריטניה, כולל ראש הממשלה סיר קיר סטארמר, שקרא לבחון מחדש את ההחלטה. עם זאת, מכבי תל אביב החליטה שלא לקחת את הסיכון.

בהצהרה שפורסמה באתר הרשמי של המועדון נכתב: "הבטיחות של אוהדינו היא בראש סדר העדיפויות. מתוך ניסיון כואב, החלטנו לוותר על כל הקצאה לאוהדי החוץ, וההחלטה הזו נובעת מהמציאות שנכפתה עלינו”.

בן מנספורד (רדאד גבן מנספורד (רדאד ג'בארה)

המועדון אף מתח ביקורת על אלה שלדבריו מנסים "להצדיק את האיסור תוך שימוש באירועים נקודתיים לצרכים פוליטיים וחברתיים", וציין: "נראה כי גורמים אינטרסנטיים מנסים להכפיש את קהל אוהדינו, שרובו המוחלט אינו מזוהה עם גזענות או אלימות”.

ממשלת בריטניה הגיבה להודעת מכבי תל אביב בצער, כשאחד הדוברים אמר: "עבדנו מסביב לשעון כדי להבטיח עקרון בסיסי – שאוהדי כדורגל יוכלו ליהנות ממשחק ללא פחד מאיומים או אלימות. מצער שמכבי ת"א בחרה לוותר על ההקצאה, אך אנו מכבדים את החלטתה. לעולם לא נסבול אנטישמיות או קיצוניות ברחובותינו”.

