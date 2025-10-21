ממשלת בריטניה: מצרים על החלטת מכבי ת"א

מכבי תל אביב הודיעה אמש (שני) כי החליטה לוותר על הקצאת כרטיסים לאוהדיה לקראת משחק החוץ מול אסטון וילה, שיתקיים ב-6 בנובמבר במסגרת שלב הבתים של הליגה האירופית. ההחלטה התקבלה בעקבות סירוב הרשויות המקומיות בברמינגהאם לאשר כניסת אוהדים ישראלים למשחק, על רקע שיקולי בטיחות.

החלטת קבוצת ה-SAG (צוות הייעוץ לבטיחות) של העיר, בהתבסס על הערכת סיכון של משטרת מערב מידלנדס, עוררה ביקורת נרחבת מצד גורמים פוליטיים בבריטניה, כולל ראש הממשלה סיר קיר סטארמר, שקרא לבחון מחדש את ההחלטה. עם זאת, מכבי תל אביב החליטה שלא לקחת את הסיכון.

בהצהרה שפורסמה באתר הרשמי של המועדון נכתב: "הבטיחות של אוהדינו היא בראש סדר העדיפויות. מתוך ניסיון כואב, החלטנו לוותר על כל הקצאה לאוהדי החוץ, וההחלטה הזו נובעת מהמציאות שנכפתה עלינו”.

בן מנספורד (רדאד ג'בארה)

המועדון אף מתח ביקורת על אלה שלדבריו מנסים "להצדיק את האיסור תוך שימוש באירועים נקודתיים לצרכים פוליטיים וחברתיים", וציין: "נראה כי גורמים אינטרסנטיים מנסים להכפיש את קהל אוהדינו, שרובו המוחלט אינו מזוהה עם גזענות או אלימות”.

ממשלת בריטניה הגיבה להודעת מכבי תל אביב בצער, כשאחד הדוברים אמר: "עבדנו מסביב לשעון כדי להבטיח עקרון בסיסי – שאוהדי כדורגל יוכלו ליהנות ממשחק ללא פחד מאיומים או אלימות. מצער שמכבי ת"א בחרה לוותר על ההקצאה, אך אנו מכבדים את החלטתה. לעולם לא נסבול אנטישמיות או קיצוניות ברחובותינו”.