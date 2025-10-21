דה לה פואנטה ענה להאנזי פליק: לא הבנתי אותו

מאמן נבחרת ספרד, לואיס דה לה פואנטה, התארח בתוכנית הפופולרית ‘אל הורמיגרו’ בספרד והתייחס לביקורת שהעביר מאמן ברצלונה, האנזי פליק, בעקבות זימונו של לאמין יאמל לנבחרת למרות מצבו הפיזי הלא פשוט.

כזכור, לאמין יאמל שיחק עם פציעה בשני משחקים של לה רוחה במהלך פגרת הנבחרות, דבר שהכעיס את פליק. במסיבת עיתונאים שהתקיימה לאחר מכן, אמר מאמן בארסה: "הוא עזב את ברצלונה כשהוא סובל מכאבים, ובנבחרת הוא שיחק למרות זאת. הוא לא התאמן בין המשחקים, אבל שיחק 79 ו-73 דקות. זה לא לדאוג לשחקנים שלך”.

דה לה פואנטה לא נשאר חייב: "לא הבנתי אותו. בין היתר, כי גם הוא היה מאמן נבחרת. אני גם לא תמיד מבין את עמדת המועדונים, זה לא הוגן להאשים את השחקנים, כי כולם רוצים לשחק בנבחרת”.

לאמין ימאל (IMAGO)

עוד הוסיף המאמן הספרדי על העומס שחווים שחקנים בעידן הנוכחי: "יש לוח משחקים ברור מראש. מי שחושב שיש יותר מדי משחקים, שידאג לשנות את זה. אחר כך אין טעם להתלונן. אני כן חושב שיש עומס, ששחקנים נפצעים יותר מדי, יש טיסות, יש סטרס, הכל מצטבר”.