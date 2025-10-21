יום שלישי, 21.10.2025 שעה 09:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

המטרה: שבכר וצרפתי יעבירו את אימון חיפה מחר

הירוקים רוצים לסגור הכל מול האקס ולפתוח דף חדש, כאשר עוזר המאמן צפוי לבקש מההתאחדות לשחררו מתפקידו. וגם: הצוות המקצועי ופרידת פלורס מהשחקנים

|
ברק בכר וגיא צרפתי (עמרי שטיין)
ברק בכר וגיא צרפתי (עמרי שטיין)

במכבי חיפה ינסו במהלך היום (שלישי) להגיע להבנות סופיות עם המועמד המוביל למשרת המאמן ברק בכר כדי שכבר מחר יעביר את האימון ויכין את הקבוצה למשחק החשוב מול טבריה במחזור הקרוב יחד עם גיא צרפתי, שאמור לבקש את אישור ההתאחדות לכדורגל לשחררו מתפקידו כמאמן נבחרת הנערים. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE שמו של בכר עלה כמועמד מוביל יחד עם שני מועמדים נוספים כמו שרון מימר ואלון חזן.

בסופו של דבר ואחרי לא מעט שיקולים הוחלט להחזיר את בכר שבכל מקרה מחזיק בחוזה העונה ומתוך אמונה שבכר מכיר את הקבוצה ואת הבעיות שיש בה וישאף לעשות "תיקון" מארועי העונה הקודמת, במטרה להצעיד את הקבוצה לפחות לאירופה בסיום משחקי הליגה השנה.

בכר, שפוטר שלושה מחזורים לסיום העונה, נפגש אתמול עם ליאור רפאלוב מתוך רצון לראות כיצד מנסים לקדם את הקבוצה החל מבניית צוות מקצועי שיעבוד וצפוי לכלול גם את הצוות הישראלי שעבד עם דייגו פלורס ,מאמן השוערים איתי זילפה והעוזר אדריאן רוצ'ט, כמו גם מאמני הכושר דרור שמשון ואורי הראל ועד לרעיונות איך ומה צריך יהיה לחזק את הקבוצה כדי שתוכל לחזור ולהתמודד בצמרת הגבוהה. 

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

בכר מבין את הבעיות המקצועיות שהובילו את מכבי חיפה למקום השמיני בטבלה. המאמן מודע לצורך הגדול לשקם לא רק את מה שנהרס השנה, אלא גם להרים את קרנו ואת מעמדו אחרי שנתיים לא מוצלחות בכוכב האדום ובחיפה, שם משוכנעים שהמאמן שעד לפני מספר שנים הוביל את הקבוצה לשלוש אליפויות יוכל כבר העונה לעשות את התיקונים הנדרשים כדי שהקבוצה תתקדם במעלה הטבלה ותציג כדורגל הרבה יותר אטרקטיבי ומהנה.

דייגו פלורס עצמו שפוטר יחד עם עוזריו אמור להגיע הבוקר לאימון הקבוצה בכפר גלים כדי להיפרד מהשחקנים. בסביבתו של המאמן אמרו: "פלורס מבין שזה הכדורגל ויש סיטואציות כאלה כאשר דברים לא הולכים, במיוחד כמו שקרה במשחק האחרון מול נתניה והמאמן הוא זה שמשלם את המחיר”. 

