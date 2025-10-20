סטטוס קוו: קרמונזה ואודינזה נפרדו ב-1:1

המחזור השביעי ננעל היום (שני) כשקרמונזה אירחה את אודינזה בג’ובאני זיני למשחק שהסתיים ב-1:1, כשפיליפו טראצ’יאנו הבקיע לזכות חניכיו של קוסטה רוניאיץ’, ניקולו זניולו השווה לזכות אלו של דוידה ניקולה.

המארחת פתחה את המשחק בצורה חזקה כאשר כבר בדקה הרביעית, נגיחה הגיעה לראשו של טראצ’יאנו מכדור חופשי של ואנדפוטה הסתיימה ברשת. כשהיה נראה כי הגריגיורוסי הם אלו שהולכים לקחת את שלוש הנקודות ולהשאיר אותן בבית, כדור רוחב של אלסנדרו זאנולי הגיע לראשו של זאניולו שהבקיע את השוויון.

במחזור הבא תארח קרמונזה את אטלאנטה, כשג’יימי וארדי וחבריו יקוו לרשום ניצחון ביתי מול חניכיו של איבן יוריץ’. מנגד, הזברות יארחו את לצ’ה באצטדיון הפריולי בו הפסידה נבחרת ישראל.