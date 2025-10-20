יום שלישי, 21.10.2025 שעה 06:27
ליגה איטלקית 25-26
164-117מילאן1
158-187אינטר2
157-127נאפולי3
153-77רומא4
135-117בולוניה5
125-97קומו6
127-97יובנטוס7
115-117אטאלנטה8
108-87ססואולו9
109-87קרמונזה10
910-77אודינזה11
87-107לאציו12
88-67קליארי13
813-67טורינו14
67-37פארמה15
610-57לצ'ה16
49-27ורונה17
310-57פיורנטינה18
39-37גנואה19
310-37פיזה20

סטטוס קוו: קרמונזה ואודינזה נפרדו ב-1:1

משחק צמוד הסתיים בחלוקת נקודות. טראצ'יאנו כבש ראשון בדקה ה-4, אבל זאניולו דאג להשוות את התוצאה ולשמור על מיקומן בטבלה במקומות 9 ו-10 בהתאמה

ואנדפוטה מול זאנולי (IMAGO)
ואנדפוטה מול זאנולי (IMAGO)

המחזור השביעי ננעל היום (שני) כשקרמונזה אירחה את אודינזה בג’ובאני זיני למשחק שהסתיים ב-1:1, כשפיליפו טראצ’יאנו הבקיע לזכות חניכיו של קוסטה רוניאיץ’, ניקולו זניולו השווה לזכות אלו של דוידה ניקולה.

המארחת פתחה את המשחק בצורה חזקה כאשר כבר בדקה הרביעית, נגיחה הגיעה לראשו של טראצ’יאנו מכדור חופשי של ואנדפוטה הסתיימה ברשת. כשהיה נראה כי הגריגיורוסי הם אלו שהולכים לקחת את שלוש הנקודות ולהשאיר אותן בבית, כדור רוחב של אלסנדרו זאנולי הגיע לראשו של זאניולו שהבקיע את השוויון.

במחזור הבא תארח קרמונזה את אטלאנטה, כשג’יימי וארדי וחבריו יקוו לרשום ניצחון ביתי מול חניכיו של איבן יוריץ’. מנגד, הזברות יארחו את לצ’ה באצטדיון הפריולי בו הפסידה נבחרת ישראל.

