מדהים: משחקי היורוליג בארץ מהאחד בדצמבר

הבשורה שלה חיכינו כל כך, ויהיה קשה לעכל את זה גם כשזה יקרה. לאחר שנשלח מכתב מטעם מכבי תל אביב גם בשם הפועל תל אביב והפועל ירושלים על מנת להחזיר את המשחקים ביורוליג לישראל, כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, זאת לאחר הפסקת האש עם חמאס, בישיבה שהתקיימה היום (שלישי) הוחלט שזה קורה. כמובן שגם המשחקים ביורוקאפ של הפועל ירושלים חוזרים.

הישג חסר תקדים להנהלת מכבי תל אביב והבכירים שבה, שהצליחו לגרום למהלך הזה ולהחזיר משחקים בינלאומיים לישראל לראשונה מאז שפרצה המלחמה. הצהובים עבדו בשקט בשקט ומאחורי הקלעים על מנת שזה יקרה, ועמדו במטרה ובגדול, כשיש רק תנאי אחד לחזרת המשחקים והוא די מובן מאליו.

אז התנאי הזה הוא שהפסקת האש עם החמאס תישמר ואכן לראות שהמלחמה נגמרה, אך בתנאי שזה אכן יקרה אז יש תאריך: מהאחד בדצמבר יהיה ניתן לארח משחקי יורוליג בישראל. העבודה של הנהלת מכבי תל אביב התחילה עוד במהלך השנה שעברה ובמהלך החודשים האחרונים הרימה הילוך בראשותם של דני פדרמן ושמעון מזרחי שעמלו רבות בנושא וכאמור העבודה הקשה נשאה היום פירות עם הצלחת המהלך.