75%372-3904ברצלונה1
75%323-3504ז'לגיריס2
67%249-2693מונאקו3
67%266-2693פנאתינייקוס4
67%269-2683פאריס5
67%254-2493פרטיזן בלגרד6
67%223-2423ריאל מדריד7
67%279-2853ולנסיה8
67%271-2803הפועל ת"א9
50%334-3434אולימפיאקוס10
50%336-3354אנדולו אפס11
50%349-3444הכוכב האדום12
50%326-3104באיירן מינכן13
50%334-3304דובאי14
33%260-2513ליון וילרבאן15
33%261-2473וירטוס בולוניה16
25%308-3024אולימפיה מילאנו17
25%340-3274פנרבחצ'ה18
25%368-3464מכבי ת"א19
0%290-2753באסקוניה20

מכבי פנתה ליורוליג להחזרת המשחקים לישראל

פרסום ראשון: הצהובים שלחו בשבוע שעבר מכתב גם בשם י-ם והפועל. המטרה: רוב בין 13 המועדונים בעלי המניות במפעל אחרי התנגדות קבוצות בעונה שעברה

לוני ווקר בין שני שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
לוני ווקר בין שני שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

מאחורי הקלעים, ובשקט יחסי – מכבי תל אביב החלה בשבוע שעבר מהלך רשמי להחזרת משחקי היורוליג לישראל. ל-ONE נודע לראשונה כי מחזיקת גביע המדינה פנתה במכתב ליורוליג, שנשלח גם בשם הפועל תל אביב והפועל ירושלים, ובו בקשה לאפשר חזרת משחקי הבית לאולמות בישראל בהקדם האפשרי. מדובר בצעד משמעותי נוסף במאמץ מול הנהלת המפעל, שמתקיים כבר מהעונה שעברה, אך מתחזק בעיצומה של העונה.

מאז פתיחת העונה, שיחקה מכבי תל אביב שני משחקי "בית" באולם אלכסנדר ניקוליץ' שבבלגרד, האולם ששימש אותה גם בעונה שעברה כבית זמני. כזכור, המשחק האחרון של מכבי תל אביב בישראל במסגרת היורוליג היה במחזור הפתיחה בעונת 2023/24 מול פרטיזן בלגרד – משחק שהסתיים בניצחון מרשים – אך התקיים יומיים בלבד לפני מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס ב-7 באוקטובר, שגררה את ישראל למלחמת "חרבות ברזל”. בעקבות זאת, הועתקו כל משחקי הקבוצה אל מחוץ לגבולות הארץ.

כעת, מנסה המועדון להוביל מהלך נוסף להשבת המשחקים לישראל, למרות ההתנגדויות האפשריות מצד חלק מהקבוצות ביורוליג – כפי שקרה גם בעונה שעברה, כאשר באיירן מינכן, למשל, טענה כי אין זה הוגן שמכבי תזכה ליתרון ביתיות בישראל לאחר שכל הקבוצות שיחקו מולה בבלגרד. כדי להעלות את ההצעה להצבעה, דרוש רוב מבין 13 מועדוני בעלי המניות במפעל – ועל השגת הרוב הזה עובדים בימים אלה הצהובים.

עופר ינאי ודני פדרמן (חגי מיכאלי ואיציק בלניצקי)עופר ינאי ודני פדרמן (חגי מיכאלי ואיציק בלניצקי)

בתוך כך, מכבי תל אביב תתמודד מחר (חמישי) מול אולימפיאקוס במסגרת המחזור החמישי של היורוליג, שיסגור את השבוע הכפול השני של העונה. במועדון ממשיכים לעבוד במקביל גם על חיזוק הסגל, אך הניסיון להחזיר את משחקי הבית לישראל נתפס כמהלך האסטרטגי המרכזי של התקופה הנוכחית.

