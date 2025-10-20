יום שני, 20.10.2025 שעה 23:37
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

אוהד פרץ למגרש בסיום המשחק והכה את מוצ'ה

תקרית מכוערת בטדי: אדם שנכח ביציעים חדר לדשא ופגע בעורפו של השחקן, שעשוי להגיש תלונה במשטרה. סילבס על התוצאה: "היינו יכולים להביך את בית"ר"

|
ערבובייה ברחבת מ.ס אשדוד (אורן בן חקון)
ערבובייה ברחבת מ.ס אשדוד (אורן בן חקון)

בית”ר ירושלים לא חזרה טוב מהפגרה, כשהיום (שני) היא סיימה בשוויון מאופס מול מ.ס אשדוד בטדי. הקבוצה של ברק יצחקי הייתה חסרה את ירדן שועה, וזה התבטא על כר הדשא במשחק מנומנם ולא מספיק טוב של הקבוצה מהבירה, כשעבור האשדודים, מדובר בתוצאה לא רעה בכלל.

מאמן אשדוד, חיים סילבס, אמר: “להגיע לטדי זה תמיד מהמשחקים הקשים. התוצאה היא בסדר, בטח שאני מרוצה מהתוצאה, אבל אני יותר מרוצה מהקבוצה הקשוחה שהראנו פה, אני יותר מרוצה מאיך שעמדנו, מהאופי החזק, המשחק הטקטי, המשמעת. היה לנו פספוס גדול במחצית הראשונה, המחצית השנייה הייתה הרבה יותר קשה וגם שם היינו יכולים לעשות מעבר אחד או שניים כמו שצריך”.

לא יודע אם התעייפנו, זה איזה משהו פסיכולוגי, כל מי שמכיר את המגרש יודע שנדחקים פה אחורה עם הקהל והכל, הייתה עייפות מסוימת, היינו פחות מדויקים ושקטים בפס הראשון ביציאה, זה דבר שעבדנו עליו, בית”ר הייתה חשופה והיינו צריכים לנצח את הפס הראשון. לא עשינו את זה בחצי השני, בחצי הראשון כן עשינו ויכולנו להביך את בית”ר יותר ולנצח, אבל בחצי השני היא שלטה והייתה טובה יותר. לא חושב שהגיע לנו להפסיד ואני גאה בשחקנים”. 

חיים סילבס (אורן בן חקון)חיים סילבס (אורן בן חקון)

המאמן המשיך: “הכנו את הקבוצה כמו שצריך, ידענו מה הכוח שלהם, נכון שהמצ’אפ מול אצילי הוא תמיד מאתגר, היינו צריכים לתפוס יום טוב שלנו ויום פחות טוב שלו, הכוח היה מרכז השדה ולא יכולתי לוותר על זה, אז השיקול היה לעשות קו ארבע ולעבות את הקישור”. 

החילוף האחרון של גורדנה? קודם כל מגיע לו מזל טוב, נולד לו בן, היה לו יום מאתגר והיו לו עליות וירידות בכוח היום, הוא סימן לי שהלך לו הכוח ואז השתנה, אז כשהוא סימן המשכתי איתו עוד קצת. עבודה נהדרת של כל השחקנים, גם הספסל. זה לא אופייני להיות קבוצה לא נאיבית גם שהמשחק הוא לפה ולפה, אני גאה בשחקנים”.

רועי גורדנה גם דיבר: “מרוצים מהתוצאה? כן, תוצאה שנחבק אותה. נראה את המשחק שוב, בית”ר היו קצת בלחץ אז יכולנו לעשות יותר ולצאת להתקפות טובות יותר, שמח שלא הפסדנו את המשחק, נסתכל הלאה ונמשיך קדימה, לא נתלונן על מה שיש, אלא נמשיך קדימה. הלידה? מעריץ את אשתי ואני אוהב אותה”. 

רועי גורדנה מופל (אורן בן חקון)רועי גורדנה מופל (אורן בן חקון)

תקרית מכוערת התרחשה בסיום המשחק, כאשר רגע אחרי שנשרקה שריקת הסיום, אוהד פרץ אל המגרש. רץ לכיוונו של נועה מוצ’ה והיכה אותו בעורף, כאשר הקשר היה נסער ושחקני שתי הקבוצות שהיו לידו הרגיעו אותו בירידה לחדר ההלבשה. בבית”ר התנצלו בפני השחקן והמועדון והאוהד נעצר.

באשדוד היו המומים: "לאן הגענו? אוהד נכנס לתוך המגרש ונותן סטירה לשחקן? שערורייה". נועם מוצ'ה ירד נסער בחדר ההלבשה ועשוי להגיש תלונה במשטרה. במועדון קיבלו את התנצלות אנשי בית"ר שאמרו שיפעלו לעצור באמצעות המשטרה את האוהד באופן מיידי.

