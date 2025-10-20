למרות ששתי הקבוצות היו במומנטום חיובי וכבשו לא מעט שערים במחזורים האחרונים, הערב (שני) זה נעצר, כאשר בית”ר ירושלים ומ.ס אשדוד נפרדו ב-0:0 מאכזב לשני הצדדים באצטדיון טדי.

מאמן בית”ר, ברק יצחקי, סיכם: “מה לא עבד? לא ייצרנו מספיק מצבים, אמנם שלטנו אבל זה לא מספיק, צריכים להיות יותר יצירתיים וקרובים לשער של היריבה, לא עשינו את זה מספיק, משחקים כאלה גם לנצח 0:1 זה בסדר, אבל לא הגענו למספיק מצבים. לפעמים יש ימים פחות טובים לשחקנים, לא תמיד אפשר שיהיו בכושר שיא, אבל צריך להשתפר, אין ספק, צריך להניע את הכדור יותר מהר, אם לא עושים את זה בקצב מהיר ומגיעים מהר לשליש האחרון, אז זה לא עוזר.

“קאלו? הוא יודע לשחק גם בצד וגם באמצע, רציתי שהוא ימשיך עם האנרגיה בדקות האחרונות, אבל הוא גם התעייף ואמרתי לו שתהיה צפיפות יחסית, בסוף לא הצלחנו להבקיע שער. אני רואה את השחקנים לאורך זמן, יש כאלה שבכושר טוב יותר וחלק פחות, יש חלק עם פציעות. אני לא כועס על השחקנים, הגישה הייתה טובה, היה קצב טוב בהתחלה ואז איבדנו את הריכוז, לא הצלחנו לייצר את הנעת הכדור הרגילה שלנו, וכמובן לייצר מצבים, שיחקנו נגד קבוצה קשה שיודעת להתגונן, לא ספגנו שער וזה מעודד”.

שלו הרוש שומר על דור מיכה (אורן בן חקון)

דור מיכה אמר: “מבאס מאוד, פספוס רציני, המשחק היה חשוב וידענו שזה ירים אותנו בטבלה. לא היינו מספיק טובים, לא היינו חדים בשליש האחרון, שלטנו ברוב המשחקים אבל לא יצרנו מספיק מצבים, זה משהו לשפר, בטח מול קבוצות שמסתגרות ובעיקר שאין כדורגל בחצי השני.

“אנחנו גם קצת מחפשים את הזהות עד הסוף, היה לנו רצף טוב של ניצחונות, היכולת לא מספיק טוב ומשכנעת, הפוטנציאל שלנו הרבה יותר גבוה מזה ואני בטוח שנצליח לממש את זה”.