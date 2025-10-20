יום שני, 20.10.2025 שעה 23:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
148-147בית"ר ירושלים3
139-156הפועל ת"א4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
1015-107מ.ס אשדוד7
97-137מכבי חיפה8
918-147מכבי נתניה9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"אני לא כועס על השחקנים, הגישה הייתה טובה"

מאמן בית"ר י-ם, יצחקי, דיבר אחרי ה-0:0 עם אשדוד: "אי אפשר תמיד שיהיו בכושר שיא, לפעמים יש ימים פחות טובים". מיכה: "מבאס מאוד, פספוס רציני"

|
ברק יצחקי (אורן בן חקון)
ברק יצחקי (אורן בן חקון)

למרות ששתי הקבוצות היו במומנטום חיובי וכבשו לא מעט שערים במחזורים האחרונים, הערב (שני) זה נעצר, כאשר בית”ר ירושלים ומ.ס אשדוד נפרדו ב-0:0 מאכזב לשני הצדדים באצטדיון טדי.

מאמן בית”ר, ברק יצחקי, סיכם: “מה לא עבד? לא ייצרנו מספיק מצבים, אמנם שלטנו אבל זה לא מספיק, צריכים להיות יותר יצירתיים וקרובים לשער של היריבה, לא עשינו את זה מספיק, משחקים כאלה גם לנצח 0:1 זה בסדר, אבל לא הגענו למספיק מצבים. לפעמים יש ימים פחות טובים לשחקנים, לא תמיד אפשר שיהיו בכושר שיא, אבל צריך להשתפר, אין ספק, צריך להניע את הכדור יותר מהר, אם לא עושים את זה בקצב מהיר ומגיעים מהר לשליש האחרון, אז זה לא עוזר.

“קאלו? הוא יודע לשחק גם בצד וגם באמצע, רציתי שהוא ימשיך עם האנרגיה בדקות האחרונות, אבל הוא גם התעייף ואמרתי לו שתהיה צפיפות יחסית, בסוף לא הצלחנו להבקיע שער. אני רואה את השחקנים לאורך זמן, יש כאלה שבכושר טוב יותר וחלק פחות, יש חלק עם פציעות. אני לא כועס על השחקנים, הגישה הייתה טובה, היה קצב טוב בהתחלה ואז איבדנו את הריכוז, לא הצלחנו לייצר את הנעת הכדור הרגילה שלנו, וכמובן לייצר מצבים, שיחקנו נגד קבוצה קשה שיודעת להתגונן, לא ספגנו שער וזה מעודד”.

שלו הרוש שומר על דור מיכה (אורן בן חקון)שלו הרוש שומר על דור מיכה (אורן בן חקון)

דור מיכה אמר: “מבאס מאוד, פספוס רציני, המשחק היה חשוב וידענו שזה ירים אותנו בטבלה. לא היינו מספיק טובים, לא היינו חדים בשליש האחרון, שלטנו ברוב המשחקים אבל לא יצרנו מספיק מצבים, זה משהו לשפר, בטח מול קבוצות שמסתגרות ובעיקר שאין כדורגל בחצי השני. 

“אנחנו גם קצת מחפשים את הזהות עד הסוף, היה לנו רצף טוב של ניצחונות, היכולת לא מספיק טוב ומשכנעת, הפוטנציאל שלנו הרבה יותר גבוה מזה ואני בטוח שנצליח לממש את זה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */