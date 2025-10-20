לאחר ההפסד המשפיל הערב (שני) 6:0 למכבי פתח תקווה, מסאי דגו יסיים את תפקידו בבני יהודה, כאשר כבר יש מי שמועמד להחליפו – סלובודאן דראפיץ’. בנוסף, הציפייה היא גם מהמנהל המקצועי, מאור בורג, לסיים את תפקידו.

הבעלים אלירן עובד לקח קשה את ההפסד, עזב את האצטדיון כבר בפיגור 2:0 ואף ביטל את חגיגת יום ההולדת שלו שהייתה אמורה להתקיים במסעדה מאוחר יותר הערב.

לא מדובר רק בתוצאה אלא ביכולת ובגישה של הזהובים, שלא היוו יריב למלאבסים וספגו את הפסדם השלישי ברציפות בליגה. הקהל הכתום קרא עוד במהלך המשחק למאמן דגו להתפטר.

כבר לאחר 9 מחזורים, הפער מעליית ליגה עומד על 10 נקודות והזהובים כבר רשמו 5 הפסדים ב-9 משחקים מפתיחת העונה בלאומית.