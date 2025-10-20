יום שני, 20.10.2025 שעה 22:29
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
208-259מכבי פ"ת1
205-159מכבי הרצליה2
1711-149הפועל כפר שלם3
167-119הפועל ראשל"צ4
156-159מ.ס קריית ים5
1512-179מ.ס כפר קאסם6
1411-159הפועל ר"ג7
1212-99הפועל כפ"ס8
1012-119הפועל עכו9
1018-159עירוני מודיעין10
1014-79בני יהודה11
1015-79הפועל רעננה12
813-129הפועל חדרה13
623-139מכבי יפו14
619-79הפועל עפולה15
414-79הפועל נוף הגליל16

מסאי דגו יסיים את תפקידו בבני יהודה

לאחר ההפסד 6:0 למכבי פ"ת, הזהובים כבר רחוקים 10 נק' מהמקום שמוביל לעלייה. הבעלים עובד נטש את האצטדיון ב-2:0. דראפיץ' מועמד להחליף את המאמן

|
מסאי דגו (רועי כפיר)
מסאי דגו (רועי כפיר)

לאחר ההפסד המשפיל הערב (שני) 6:0 למכבי פתח תקווה, מסאי דגו יסיים את תפקידו בבני יהודה, כאשר כבר יש מי שמועמד להחליפו – סלובודאן דראפיץ’. בנוסף, הציפייה היא גם מהמנהל המקצועי, מאור בורג, לסיים את תפקידו. 

הבעלים אלירן עובד לקח קשה את ההפסד, עזב את האצטדיון כבר בפיגור 2:0 ואף ביטל את חגיגת יום ההולדת שלו שהייתה אמורה להתקיים במסעדה מאוחר יותר הערב.

לא מדובר רק בתוצאה אלא ביכולת ובגישה של הזהובים, שלא היוו יריב למלאבסים וספגו את הפסדם השלישי ברציפות בליגה. הקהל הכתום קרא עוד במהלך המשחק למאמן דגו להתפטר.

כבר לאחר 9 מחזורים, הפער מעליית ליגה עומד על 10 נקודות והזהובים כבר רשמו 5 הפסדים ב-9 משחקים מפתיחת העונה בלאומית.

