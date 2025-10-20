11 חשודים שנעצרו שוחררו בתנאים מגבילים

אירוע מאוד עצוב קרה אתמול (ראשון) באצטדיון בלומפילד, לאחר שהמשחק בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב לא שוחק בהוראת המשטרה. הקהל האדום זרק פירוטכניקה לדשא, אזרחים ושוטרים נפצעו, ולבסוף המשחק פוצץ, ומחוץ לאצטדיון נרשם כאוס מוחלט בין המשטרה לקהל.

דוברות המשטרה מסרה: “בית משפט השלום בתל אביב שחרר בתנאים מגבילים 11 חשודים שנעצרו ע"י המשטרה בחשד להתפרעויות והפרות סדר קשות באצטדיון בלומפילד. אתמול, במהלך פעילות המשטרה נגד מתפרעים ומפרי הסדר באצטדיון בלומפילד נעצרו על ידי השוטרים 11 חשודים בגין הפרות הסדר ותקיפת שוטרים”.

עוד רשמו: “הם נחקרו בתחנת משטרת יפו והיום בשעות הבוקר הובאו לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם. בתום הדיונים שוחררו העצורים למעצר בית ותנאים מגבילים שונים, כולל הרחקה ממגרשי כדורגל. החקירה נמשכת”.