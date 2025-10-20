יום שישי, 24.10.2025 שעה 14:39
ספורט אחר  >> שחייה

הפועל יקנעם העפילה לשלב הבתים של היורוקאפ

כדורמים נשים: אלופת המדינה השלימה ניצחון שני במוקדמות, והפכה לקבוצה הישראלית הראשונה בהיסטוריה שמבטיחה את מקומה במפעל השני בחשיבותו באירופה

הפועל יקנעם בכדורמים (באדיבות המועדון)
הפועל יקנעם בכדורמים (באדיבות המועדון)

אלופת המדינה בכדורמים נשים, הפועל יקנעם, קבעה אמש (ראשון) הישג היסטורי כאשר הפכה לקבוצה הישראלית הראשונה שמעפילה לשלב הבתים של היורוקאפ (המפעל השני בחשיבותו ביבשת).

יקנעם שיחקה בסוף השבוע בסרביה במסגרת בית ג' של המוקדמות, וסיימה ראשונה בבית לאחר שניצחה את שתי היריבות אותן פגשה. ביום שישי גברה האלופה הישראלית על קרולטי מהונגריה בפנדלים לאחר 15-15 בתום הזמן החוקי, ואתמול ניצחה את וויבודינה המקומית בתוצאה 8-12.

קפטנית ומנהלת הקבוצה שונית סטרוגו: "מרגש מאוד שהמועדון הקטן מיקנעם, וקבוצת הנשים שלנו שנפתחה לפני כ-15 שנה, מגיע למעמדים האלה, ומתחיל לייצר מסורת בזירה האירופית. כיף לראות את הבנות שעבדו קשה בתקופת ההכנה, מביאות את היכולת הדרושה למשחקים ובעיקר את הלב, ומפתיעות כל פעם מחדש את הקבוצות האירופאיות. החלומות שלנו גדולים עוד יותר, ואנחנו מקווים להמשיך לשים את יקנעם ואת הכדורמים הישראלי בפרונט. השלב הבא זה לנסות ולעשות היסטוריה נוספת בעלייה לרבע הגמר".

מאמן הקבוצה מילוש ברדיץ': "טורניר קשה ומתיש מאחורינו. המועדון הקטן, הצנוע אך מלא התשוקה והנחישות שלנו הצליח לעמוד בגאווה מול ענקיות אירופה, מועדונים בעלי מסורת אדירה, דווקא מול יריבות כאלה הצלחנו להוכיח שכדורמים ישראלי יכול לעמוד בשורה הראשונה של היבשת, והפכנו את יוקנעם לעיר המזוהה ביותר עם כדורמים בישראל. כל זה לא היה אפשרי בלי הבנות המדהימות שלנו, שנלחמו על כל כדור”.

“הקבוצה שלנו צעירה מאוד, אך כבר שנים מוכיחה שניסיון אינו נמדד רק בגיל. כעת מחכה לנו השלב הבא, והעונה רק בתחילתה. כדי להמשיך להתקדם נצטרך תמיכה גדולה מהעיר, מהמדינה וממרכז ‘הפועל’, וכן מכל מי שמאמין בדרך שלנו. זה רק הצעד הראשון במסע גדול הרבה יותר. תודה ענקית למדינת ישראל, לעיר יוקנעם, להפועל ולאיגוד הכדורמים בישראל על התמיכה עד כה, זה חשוב לנו יותר ממה שניתן לתאר", סיכם.

