יום שני, 20/10/2025, 20:00אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 7
מ.ס אשדוד
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14
יוג'ין אנסה בורח לעומר אצילי (אורן בן חקון)
לאחר פיצוץ הדרבי התל אביבי, הערב חוזרים להתעסק בכדורגל במפגש שנועל את המחזור השביעי בליגת העל, כשבית”ר ירושלים מארחת בשעה זו את מ.ס אשדוד. שתי הקבוצות מגיעות למשחק במומנטום חיובי, כשהירושלמים עם שלושה ניצחונות ברציפות, והקבוצה מעיר הנמל מגיעה עם שניים.

הקבוצה של ברק יצחקי, רוצה לנצל את התוצאות של היריבות לצמרת, עם ההפסדים של מכבי חיפה והפועל באר שבע, כדי להתקרב לפסגה. היא תיאלץ לעשות זאת בלי הקפטן המורחק שלה, ירדן שועה. אחרי הניצחונות על עירוני קריית שמונה ומכבי בני ריינה, הירושלמים ניצחו בגדול במחזור האחרון את הפועל פתח תקווה עם 2:5 בעשרה שחקנים.

מנגד, הקבוצה מעיר הנמל התאוששה מפתיחת עונה חלשה של שלושה הפסדים רצופים, עם ניצחונות על ק”ש וחיינה גם כן. החבורה של חיים סילבס ניצבת כרגע במקום התשיעי, רחוקה שמונה נקודות מהקו האדום ויודעת שניצחון ישלח אותה לחלקו העליון של הטבלה בשלב מוקדם של העונה.

מחצית ראשונה
  • '44
  • החמצה
  • אילי טמם ניסה לראשונה במשחק לאיים על השער של בית"ר, אבל הכדור הסתובב יותר מדי ויצא החוצה
  • '43
  • החמצה
  • נועם מוצ'ה מסר ליוג'ין אנסה, שהכניס כדור רוחב לבאטום. חלוץ אשדוד ניסה לכבוש עם העקב, אבל לא היה מדויק
ירדן כהן עם הכדור (אורן בן חקון)ירדן כהן עם הכדור (אורן בן חקון)
  • '42
  • החמצה
  • רועי אלימלך מסר לאצילי, שקלט את נימצ'יסקי עומד מחוץ לקו השער וניסה להקשית מעליו אבל השוער הפולני תפס את הכדור בקלות
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • שלו הרוש הצטרף לרשימת המוצהבים ההולכת וגדלה
  • '28
  • החמצה
  • באטום הצליח להשתלט על כדור ברחבה אחרי מסירת עומק של רועי גורדנה אבל החלוץ הקמרוני נעצר על ידי מיגל סילבה שסיפק הצלת ענק והדף לקרן
טום בן זקן מונע מעדי יונה לעבור אותו (אורן בן חקון)טום בן זקן מונע מעדי יונה לעבור אותו (אורן בן חקון)
  • '27
  • כרטיס צהוב
  • יוג'ין אנסה קיבל כרטיס צהוב אחרי שדרך על בריאן קרבאלי
  • '22
  • החמצה
  • ז'אן פלורן באטום הצליח לצאת למבצע אישי יפה, אבל חלוצה הקמרוני של אשדוד לא היה מדויק בבעיטה ושלח אותה החוצה
  • '18
  • כרטיס צהוב
  • לוקה גדראני הפך למוצהב הראשון בהתמודדות, כשמנע ממ.ס אשדוד לצאת להתקפה
רועי גורדנה מופל (אורן בן חקון)רועי גורדנה מופל (אורן בן חקון)
  • '12
  • החמצה
  • עומר אצילי ניסה להפתיע את קרול נימצ'יסקי כשסובב כדור מהקרן, אבל השוער הפולני היה ערני והצליח להדוף לקרן נוספת
  • '9
  • החמצה
  • ג'ונבוסקו קאלו היה הראשון לנסות לבעוט לשער כשהצליח להשתלט על כדור תועה אבל שלח אותו רחוק מהמסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך! בית"ר ירושלים תטפס בסיום למקום השני או שמ.ס אשדוד תחבר ניצחון שלישי רצוף?
