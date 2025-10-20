"הפועל ת"א צריכה להיקנס ולקיים את הדרבי"

כל חובבי הכדורגל הישראלי המתינו רבות לחזרת הדרבי התל אביבי, והם ייאלצו להמתין לחכות. המשחק היוקרתי היה צריך להתרחש אתמול (ראשון), אבל במשטרה החליטו שלא לקיים אותו אחרי שרגע לפני שריקת הפתיחה אוהדי הפועל ת”א זרקו פירוטכניקה לדשא, ונפגעו אזרחים ושוטרים. מי שעלה לדבר ולתת את דעתו בנושא הוא אבי נמני, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה הצד שלך באירועי הדרבי?

”זו השתלשלות של קבלת החלטות לא נכונה. אני לא בעד להכפיש את המשטרה ברמות כאלה, כי לצערי לכולנו יש כאן זיכרון מאוד קצר ושוכחים שב-7.10 השוטרים הצילו המון אנשים. התפקיד שלנו כחברה שהשוטרים יהיו בראש הסולם, מבחינת שכר וכו’. מצד שני, קבלת ההחלטות של הממ”ז הייתה לא טובה. הדרבי הזה היה חייב להימשך, יש כאן השתלשלות רעה מאוד וקבלת ההחלטות הזו לא יכולה להיות בידי אדם אחד, היא חייבת להיות בשיתוף של כמה גורמים – המפכ”ל, השר לביטחון פנים, יו”ר התאחדות ומנהלת.

“הימים האלה לא נעימים לכדורגל הישראלי, ואנחנו צריכים להפיק לקחים ממה שקרה אתמול. אסור שאף אחד ייפגע וצריך להיאבק בפורעים האלה, אבל שום דבר לא משתנה. לכן אני אומר שקבלת ההחלטות קדימה לגבי ביטול משחק, חייבת להיות רחבה יותר ואי אפשר שבן אדם אחד יקבל החלטה.

“אני גם חושב שהגיע הזמן כבר שקבוצות יטפלו באוהדים הבעייתיים שלהם. אני מבין שזה קשה והעלויות כבדות, אבל בסוף זה פוגע בקבוצות עצמן. ואוי ואבוי אם יורידו נקודות כאן – מדובר על אליפות, מאבק באירופה, הכל צריך להיות מוכרע על כר הדשא”.

שוטר במגרש (רדאד ג'בארה)

אז אתה אומר שהפועל ת”א צריכה להיקנס ולשחק משחק חוזר?

“בוודאי, האוהדים צריכים לשלם את המחיר בגלל אלה שעושים את הבעיות? המשטרה לא צריכה לקבוע את התוצאות של משחקי כדורגל”.

אבל זה מה שרשום בתקנון שקבעו בעלי הקבוצות.

”גם הם לא חפים מטעויות, וטעויות צריך לדעת לתקן”.

זה תקדים מסוכן, אבל אולי היה לו מידע שאנחנו לא יודעים.

“אתמול התקבלה החלטה לא אחראית, המשטרה הייתה צריכה לאבטח את האירוע מ-א’ ועד ת’. נקודה. כל הסבר אחר לא מעניין”.

המשטרה בבלומפילד (ראובן שוורץ)

כמה כואב לך לשמוע שילד אוהד הפועל ת”א נרמס על ידי סוס והוא עם שברים בבית החולים?

”עצוב לי על כל אדם שמגיע למגרש כדורגל ונפגע. אלה דברים שלא צריכים לקרות, צריך לטפל בפורעים ביד קשה”.

בנושא אחר, אם היית מקבל החלטה במכבי חיפה, את מי היית ממנה למאמן?

“אני רואה כבר לאורך זמן שקבלת ההחלטות שם לא נכונה, זה בידיים של מכבי חיפה ולא ביידים שלי”.