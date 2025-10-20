"הדבר היחיד שהגיעו איתו מהבית זו פירוטכניקה"

הדרבי התל אביב לא יורד מהכותרות אחרי שלא נערך אתמול (ראשון) בעקבות הפירוטכניקה שגרמה לפצועים, מה שהוביל להחלטת המשטרה לבטלו. למחרת המשחק שלא שוחק בין הפועל למכבי ת”א, דובר מחוז ת”א, סנ”צ שחר גמזו, התייחס לאירועים ולטענות על התנהלות המשטרה, בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה רואה את האירועים?

”לא פחות משדה קרב. אנחנו נערכנו ימים לפני האירוע עם למעלה מ-500 שוטרים, ואם נוסיף לזה את 500 הסדרנים אנחנו מדברים פה על כמות אבטחה עצומה. אתמול בסביבות 19:00 אנו מתחילים להרגיש את אווירת המלחמה עם הגעת קומץ אוהדים, שהגיעו טעונים עם רעל בעיניים. קיבלתי נהמות של קופים לעברי, ואין לי שום עניין איתם.

“באים משפחות עם ילדים וחבר’ה צעירים, ובסוף מה הם מקבלים? זירת קרב ואנשים שבאים לא במטרה לראות את המשחק. אנשים נפגעו ולא רק בשימוש מכוח של השוטרים, חלק כן ויכול להיות שאנחנו צריכים לרסן את זה, אבל היו עוד פצועים בשטח מזריקה של חפצים”.

הבלאגן לא נפסק: סוס משטרתי עולה על אוהד

מד”א אתמול הוציא הודעה וגם בתי החולים, ואנחנו לא מגיעים למספרי הפצועים שדיווחים.

”אני דיברתי עם מד”א והם אמרו לי שהיו עשרות פצועים שטיפלו בהם, אז אני אמרתי להם ‘קדימה’, כי יש פה אנשים שמנסים לייצר נרטיב שקרי”.

ראינו את התמונות מחוץ לאצטדיון, ושוטר שכורז “יאללה מכות” וסוסים שרומסים ילדים. למה צריך את הסוסים לתוך ילדים קטנים?

”איפה שיש חריגות בהתנהלות של שוטר כזה או אחר, אנחנו יודעים לטפל בזה, אבל זה לא האירוע. אם אני מתחיל את האירוע עם חמישה עצורים עוד לפני שפתחנו את השערים, ואנשים שמגיעים שתויים”.

אבל ראינו מכות שהן לא כוח סביר עבור מעצר.

”איפה שיש חריגה נבדוק אותה, אבל האירוע המהותי שהוביל להחלטה המוצדקת והמושכלת לאחר הערכת מצב של מפקד מחוז ת”א, לא לאשר את קיום המשחק. זו החלטה שבאה על רקע שלומו וביטחונו של הציבור”.

השוטרים ואוהדי הפועל תל אביב מחוץ לאצטדיון (שחר גרוס)

יש שטוענים שסרגרוף (מפקד מחוז ת”א) הגיע עם ההחלטה הזו מהבית.

”הדבר היחיד שהגיעו איתו מהבית זה כמות אדירה של פירוטכניקה ובכינון ישיר, גם אני נפגעתי. זה היה ממש בפינת המגרש בכינון ישיר שכוונו לעברנו. ככה מתנהגים לשוטרים במשחק כדורגל?”

זה לא המשחק הראשון ולא האחרון שנזרקו.

”לא בכמויות האלה, לא בעצימות ולא לעבר שוטרים ואוהדים ביציע. יש סרטון שמראה ילדה שנפגעה בפנים שלה”.

היה בעונה שעברה את האירוע בטדי, עם החזיז שפגע בילד. למה לא ביטלו את המשחק הזה?

”בסוף לכל מפקד בנקודת זמן במשחקים, יש את מכלול שיקולי הדעת שמוביל אותו לקבל החלטה. אני לא הייתי שם כדי לתת חוות דעת, כאן היינו באירוע שונה לגמרי”.

ההחלטה התקבלה מאוד מהר.

”אני אשתף אתכם מאחורי הקלעים. התחלנו את האירוע ברוח טובה, קיבלנו לא מעט אלימות מהאוהדים. בסוף, לא יכול להיות שלפני תחילת משחק משליכים חפצים על שוטרים. לא יכול להיות מצב שיש חמישה עצורים עוד מחוץ לכותלי האצטדיון. אנחנו נכנסים פנימה, בתוך המגרש אנחנו חווים אלימות מהאוהדים. תסתכלו לרגע אם אתם עכשיו הורים שמגיעים למגרש כזה, האם הייתם מוכנים להגיע למגרש אפוף עשן עם ילד שחלילה חולה אסטמה או משהו כזה”.

השוטרים בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

האם מפכ”ל המשטרה היה שותף לזה?

”המפכ”ל תמיד שותף להחלטות כאלה, אך מפקד המחוז הוא זה שקיבל את ההחלטה בלב כבד. היו 29 אלף אנשים נורמטיביים שרצו חוויית ספורט, אך לצערנו הרב ככל שעובר הזמן, יש יותר מדי פורעים שמרשים לעצמם להפר את החוק – הם הורסים לאנשים את החוויה. אני מוקיע אותם. אני שומע כל מיני ביטויים כמו ‘מופע פירוטכניקה’, זה לא מופע, זה שדה קרב. זה רימון עשן תיקני מצה”ל, כשהוא נזרק מגובה של עשרות מטרים מהיציע לראש של שוטר, זה יכול לגרום לפציעה קשה. אני בן אדם שאוהד כדורגל, אני לא מגיע עם הילדים שלי לאירועים האלה”.

פיזור האירוע היה כישלון גדול של המשטרה.

”אני לא מדבר במושגים של כישלון. לנו כמשטרה יש אחריות לשמור על הביטחון של האוהדים ולכן קיבלנו את ההחלטה לא לקיים את המשחק”.

היה חשש מקיום אירועים נוספים או שאמרת ‘כאן זה קו אדום’?

”האקדח מופיע במערכה הראשונה, ואתם יודעים את ההמשך. כשיש כמויות כאלה של פירוטכניקה בהתחלה, אני לא בטוח שנגמרה להם התחמושת”.

אתם ביקשתם מגנומטרים ועשיתם את הבידוק, אז זה כישלון של המשטרה אם הצליחו להכניס כאלה אמצעים.

”למשטרה יש אחריות ואני לא בורח מזה. אנחנו גם שמים משאיות כדי למנוע רכב מתפרץ באירוע פח”ע חלילה. מבחינת הבידוק, אני מזכיר לכם את חוק הספורט”.

יציע הפועל ת"א (שחר גרוס)

אז אולי המשטרה צריכה לקחת שליטה בחזרה?

”קטונתי מלהחליט על זה, אבל בסוף נקבע ביחד עם ההתאחדות והמנהלת את חוק הספורט, שקובע שמי שמנהל את האירוע בתוך האצטדיון זו חברה אזרחית. אבל כנראה שזה לא מספיק”.

אנשי הפועל ת”א יגידו שתפקיד המשטרה הוא לאפשר את קיום המשחק, אתה יכול לבוא ולומר שיש כאן בעיה עם חברות האבטחה?

“ההתבטאויות של מי מנציגי הפועל ת”א באופן משתלח כלפי המשטרה, אין לזה מקום. במקום שהם יבואו ביד אחת עם המשטרה ויוקיעו את פורעי החוק, הם תוקפים את מי שבאמת מנסה לשמור על הביטחון של האנשים. בסוף המשטרה עושה הכל כדי שהאירועים האלה יצליחו. אתם חושבים שלנו נוח שעשרות אלפים מאשימים את המשטרה בביטול האירוע?”.

האם תפסתם את מי שהשליך את האבוקות?

”נעצרו עשרות והיום בבוקר לקחנו להארכות מעצר 11 עצורים, אני יודע להגיד באופן כללי שזה קשור להפרת סדר ותקיפת שוטרים. רוצים בסוף למסד את העניין של פירוטכניקה? בואו תוציאו חוקים חדשים”.

היה ניסיון של שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, שתהיה פירוטכניקה קרה וממוסדת. ארגוני האהודים לא רצו את זה.

”בסוף יש חוק, והמחויבות שלנו לשמור עליו ועל הציבור. אני קורא מכאן לאוהדים, המשטרה לא באה למלחמה, אתם לא האויב שלנו. אנחנו באים לשמור עליכם, כמו שעשינו ב-7.10”.

התמונות מחוץ לבלומפילד (שחר גרוס)

מאתמול רצו סרטונים של אוהדי הפועל ת”א מפוצצים במכות ע”י המשטרה.

”אני לא מכיר את כל הסרטונים, אגב חלקם פייקים כמו הסרטון של שוטר שולף אקדח על אזרח. גורמים משפיעים הדהדו את הדבר הזה, למה?”.

האם השר לביטחון לאומי בן גביר היה מעורב בהפסקת המשחק?

”אין קשר לשר, אין אפשר להכניס אותו בכל שיח. אני הייתי עם מפקד מחוז ת”א כשהתקבלה ההחלטה, ראיתי את מכלול השיקולים שלו, זו החלטה נכונה ומדויקת ובלב כבד”.

לפי ההחלטה שהוא קיבל, אתם תפוצצו השנה עוד עשרות משחקים.

”בסוף אנחנו רוצים לשדר חווית ספורט ואירוע תרבותי. חבל מאוד שהאירועים האלה הולכים לשדה קרב עם עצורים ואמצעי אמל”ח, במקום לראות משחק כדורגל”.