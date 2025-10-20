יום שני, 20.10.2025 שעה 12:15
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"הכתובת הייתה על הקיר, אסור לחכות לאסון"

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, בתגובה לפיצוץ הדרבי: "הכאוס הוא תמרור אזהרה נוסף, כבר לפני 4 שנים קראנו לקדם הפקת כרטיסי אוהדים ומצלמות פנים"

|
האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

"הכאוס במשחק הדרבי התל אביבי אמש (ראשון) הוא תמרור אזהרה נוסף לתופעה שמפניה מתריעה ביקורת המדינה במשך שנים", כך נכתב בהודעת מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן. זה מגיע אחרי שהמשחק בין הפועל למכבי ת"א אמש פוצץ בעקבות פירוטכניקה שהושלכה מיציעי האדומים וגרמה לפצועים.

"הכתובת הייתה על הקיר”, נכתב בהודעה, “כבר לפני ארבע שנים קראנו, בדוח ביקורת מעקב על מניעת האלימות בספורט, לקדם את הפקתם של כרטיסי אוהדים עם זיהוי טכנולוגי שיאפשרו למנוע מבעוד מועד מאוהדים אלימים שהורחקו מהמגרשים לשוב אליהם - כמקובל במדינות שונות.

“המלצנו גם להתקין בכל האצטדיונים והיכלי הספורט מצלמות זיהוי פנים שיאפשרו לזהות מתפרעים ביציעים. המלצות אלה טרם יושמו. כפי שראינו אמש, האלימות משתוללת באין מפריע, ואף מחמירה מעונה לעונה מבלי שניתן לה מענה מצד הגורמים הרלוונטיים. כתוצאה מכך, נפגעת חוויית הספורט של עשרות אלפי אוהדים ביציעים ושל עוד מאות אלפי צופים בבתים”.

המשטרה בבלומפילד (ראובן שוורץ)המשטרה בבלומפילד (ראובן שוורץ)

אנגלמן הוסיף: “אסור לחכות לאסון. אני קורא למשרד התרבות והספורט, למשרד לביטחון לאומי, למשטרת ישראל ולכל יתר הגורמים הרלוונטיים לפעול לאלתר. חייבים לעצור את האלימות במגרשי הספורט".

