"הכתובת הייתה על הקיר, אסור לחכות לאסון"

"הכאוס במשחק הדרבי התל אביבי אמש (ראשון) הוא תמרור אזהרה נוסף לתופעה שמפניה מתריעה ביקורת המדינה במשך שנים", כך נכתב בהודעת מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן. זה מגיע אחרי שהמשחק בין הפועל למכבי ת"א אמש פוצץ בעקבות פירוטכניקה שהושלכה מיציעי האדומים וגרמה לפצועים.

"הכתובת הייתה על הקיר”, נכתב בהודעה, “כבר לפני ארבע שנים קראנו, בדוח ביקורת מעקב על מניעת האלימות בספורט, לקדם את הפקתם של כרטיסי אוהדים עם זיהוי טכנולוגי שיאפשרו למנוע מבעוד מועד מאוהדים אלימים שהורחקו מהמגרשים לשוב אליהם - כמקובל במדינות שונות.

“המלצנו גם להתקין בכל האצטדיונים והיכלי הספורט מצלמות זיהוי פנים שיאפשרו לזהות מתפרעים ביציעים. המלצות אלה טרם יושמו. כפי שראינו אמש, האלימות משתוללת באין מפריע, ואף מחמירה מעונה לעונה מבלי שניתן לה מענה מצד הגורמים הרלוונטיים. כתוצאה מכך, נפגעת חוויית הספורט של עשרות אלפי אוהדים ביציעים ושל עוד מאות אלפי צופים בבתים”.

המשטרה בבלומפילד (ראובן שוורץ)

אנגלמן הוסיף: “אסור לחכות לאסון. אני קורא למשרד התרבות והספורט, למשרד לביטחון לאומי, למשטרת ישראל ולכל יתר הגורמים הרלוונטיים לפעול לאלתר. חייבים לעצור את האלימות במגרשי הספורט".