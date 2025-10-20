"האובססיה לבינוניות לא מתאימה לאייאקס"

ביקורת קשה בהולנד על אוסקר גלוך. לאחר ההפסד לאלקמאר, הישראלי ספג אש מאגדת הכדורגל המקומית, וילם ואן הנחם, שטען כי הקשר “משוגע מספיק לחשוב שהוא עושה עונה טובה מאוד”.

ואן הנחם לא ריחם על גלוך בטורו ב'voetbalzone' ותקף את התנהגותו לאחר שהוחלף בהפסד. “אתה מקבל אחד כמו גלוך, שמשוגע מספיק לחשוב שהוא עושה עונה טובה מאוד”, כתב ההולנדי. “זה קורה כי אנשים שראו בעבר שחקנים כמו יוהאן קרויף, מרקו ואן באסטן, דניס ברגקאמפ וחכים זייש, פתאום מתנהגים כאילו גלוך הוא פנומן”.

אגדת העבר גם הביע חמלה כלפי המאמן ג’ון הייטינחה: “אני רואה עליו לחץ טהור, ייאוש שהדברים לא משתפרים. כמאמן, אתה נוטה לחוס על שחקנים, לשמור אותם חברים שלך”.

אוסקר גלוך וג'ון הייטינחה (IMAGO)

ואן הנחם המשיך וטען כי אינו מבין מדוע גלוך כל כך פופולרי בקרב האוהדים: “הם אומרים שגלוך חייב לשחק. אם הוא לא רוצה להגן, שהייטינחה ישים כמה שחקני הגנה במקומו”.

לסיום, ההולנדי סיפק ציטוט חריף במיוחד: “בתור מאמן, הייתי תופס אותו באוזניים השבוע. האובססיה המוגזמת הזו לבינוניות, זה פשוט לא מתאים לאייאקס”.