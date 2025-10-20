יום שני, 20.10.2025 שעה 21:17
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
256-259פיינורד1
2212-279פ.ס.וו. איינדהובן2
1812-199אלקמאר3
1612-179אייאקס4
1513-149כרונינגן5
1417-259ניימיכן6
1414-179טוונטה אנסחדה7
1311-189אוטרכט8
1313-139פורטונה סיטארד9
1322-139ספרטה רוטרדם10
1215-159הירנביין11
1016-159גו אהד איגלס12
917-89אקסלסיור רוטרדם13
816-109נאק ברדה14
817-99זוולה15
718-129טלסטאר16
716-109וולנדם17
327-79הראקלס אלמלו18

"האובססיה לבינוניות לא מתאימה לאייאקס"

בהולנד יצאו בביקורת נגד אוסקר גלוך ואגדת הכדורגל המקומית ואן הנחם טען: "הוא משוגע מספיק לחשוב שהוא עושה עונה טובה. הייתי תופס אותו באוזניים"

|
אוסקר גלוך תופס את הראש (IMAGO)
אוסקר גלוך תופס את הראש (IMAGO)

ביקורת קשה בהולנד על אוסקר גלוך. לאחר ההפסד לאלקמאר, הישראלי ספג אש מאגדת הכדורגל המקומית, וילם ואן הנחם, שטען כי הקשר “משוגע מספיק לחשוב שהוא עושה עונה טובה מאוד”.

ואן הנחם לא ריחם על גלוך בטורו ב'voetbalzone' ותקף את התנהגותו לאחר שהוחלף בהפסד. “אתה מקבל אחד כמו גלוך, שמשוגע מספיק לחשוב שהוא עושה עונה טובה מאוד”, כתב ההולנדי. “זה קורה כי אנשים שראו בעבר שחקנים כמו יוהאן קרויף, מרקו ואן באסטן, דניס ברגקאמפ וחכים זייש, פתאום מתנהגים כאילו גלוך הוא פנומן”.

אגדת העבר גם הביע חמלה כלפי המאמן ג’ון הייטינחה: “אני רואה עליו לחץ טהור, ייאוש שהדברים לא משתפרים. כמאמן, אתה נוטה לחוס על שחקנים, לשמור אותם חברים שלך”.

אוסקר גלוך וגאוסקר גלוך וג'ון הייטינחה (IMAGO)

ואן הנחם המשיך וטען כי אינו מבין מדוע גלוך כל כך פופולרי בקרב האוהדים: “הם אומרים שגלוך חייב לשחק. אם הוא לא רוצה להגן, שהייטינחה ישים כמה שחקני הגנה במקומו”.

לסיום, ההולנדי סיפק ציטוט חריף במיוחד: “בתור מאמן, הייתי תופס אותו באוזניים השבוע. האובססיה המוגזמת הזו לבינוניות, זה פשוט לא מתאים לאייאקס”.

