במכבי חיפה מודים: טעינו בפרופיל של המאמן

פלורס במשרדי המועדון וצפוי לקבל את ההודעה על פיטוריו. בחיפה מתחרטים על ההימור: "החכמה לקחת אחריות ולהודות בטעות". קאסה נותח וסיים את העונה

דייגו פלורס (רדאד ג'בארה)
דייגו פלורס (רדאד ג'בארה)

תם ונשלם. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, מיד בסיום ההפסד למכבי נתניה, מעמדו של דייגו פלורס התערער והוא צפוי שלא להמשיך. פלורס וצמד עוזריו הארגנטינאים, רובן רודריגז ולוסיאנו אריאל טיילר, הגיעו למשרדי המועדון, שם צפויים לבשר להם כי הם סיימו את תפקידם.

לאחר 7 מחזורים שבהם צברו תשע נקודות מתוך 21, לא נשארה ברירה אלא להיפרד מפלורס, שלא הצליח לספק את הסחורה, כשל בניהול משחק והתעקש לא ללכת בקו של המנהל המקצועי ליאור רפאלוב.

המאמן כבר קיבל את הכרטיס הצהוב בישיבת עבודה בשבוע שעבר בנוכחות הבוס, יעקב שחר. פלורס הבטיח שהוא מתכוון לצאת לסדרת ניצחונות חדשה, אך בפועל, ההתרסקות מול נתניה לא הותירה ספק לגבי עתידו. מראש היה ברור שמדובר בהימור גדול שהמועדון לקח, בעיקר בשל הרזומה הלא מרשים של פלורס כמאמן ראשי.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)

“זיהינו תוך כדי תנועה שלקחנו החלטה לא נכונה, והחכמה היא לקחת אחריות ולהודות בטעות”, אמרו גורמים במועדון. “טעינו בפרופיל של המאמן, שבשיחות עם איציק עובדיה וליאור רפאלוב, עשה רושם שונה לחלוטין מזה שהיה בפועל, כאשר אמר שהוא אוהב לעבוד בצוות, דבר שבשטח לא קרה. העקשנות של פלורס שלא לראות עין בעין דברים שחשובים לדרך שמוביל רפאלוב עלתה לו בסוף במשרה”.

אחת הטענות שחזרו על עצמן הייתה בעיקר על רמת האימונים, שהיו לרוב שבלוניים וללא משחקונים כלל. פלורס היה מודע לטענות, אך המשיך באותו קו שהנחה אותו. מעבר לכל, ניהול המשחק שלו הכריע למעשה את הכף לחובתו, לאחר שבלא מעט משחקים לא ידע או איחר לבצע חילופים, מה שגרם לחוסר התאמות נכונות במגרש. גולת הכותרת הייתה כדורגל משעמם ולא יצירתי.

בנושא אחר ליאור קאסה עבר הבוקר ניתוח ברצועה הצולבת וסיים את העונה. את הניתוח ערך הרופא של הקבוצה, ד”ר בצלאל פסקין. לאחר ההחלמה מהניתוח, יחל קאסה בתהליך השיקום.

