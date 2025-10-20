יום שלישי, 21.10.2025 שעה 00:21
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
00-00אוקלהומה ת'אנדר
00-00אורלנדו מג'יק
00-00אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00ברוקלין נטס
00-00גולדן סטייט ווריורס
00-00דאלאס מאבריקס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00דנבר נאגטס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00יוטה ג'אז
00-00יוסטון רוקטס
00-00לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00מיאמי היט
00-00מילווקי באקס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00ממפיס גריזליס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00ניו יורק ניקס
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פילדלפיה 76'
00-00פיניקס סאנס
00-00שארלוט הורנטס
00-00שיקגו בולס
00-00קליבלנד קאבלירס

1 מ-3: שרף יפתח את העונה בחמישיית ברוקלין?

הנטס יחלו את העונה ברביעי בלילה מול שארלוט והרכז מועמד לפתוח לצד טראורה ודמין. לישראלי ממוצעים טובים יותר מטראורה בהכנה, בעוד דמין היה פצוע

|
בן שרף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)
בן שרף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

ברוקלין תפתח את עונת ה-NBA שלה במשחק חוץ בשארלוט בלילה שבין יום רביעי לחמישי ולא ברור מי יהיה הרכז הפותח שלה: בן שרף, נולן טראורה או איגור דמין. המאמן ג’ורדי פרננדס לא הכריז מי מבין שלושת הרוקיז יעלה בחמישייה, מי יהיה כמחליף ומי הרכז שיצטרך לחכות קצת יותר להוכיח את עצמו.

"אני מאוד מרוצה מכולם", אמר המאמן, "כל השלושה שיחקו טוב בקדם העונה, ולכולם יש גם דברים שצריך לעבוד עליהם. אם הם ינצלו את הדקות שלהם – הם ישחקו, בין אם זה בחמישייה או כמחליפים. ואם מישהו לא יעמוד בציפיות, תיווצר הזדמנות לאחרים. אני רוצה שתהיה תחרות בריאה, שתמשוך את כולם למעלה”.

שרף בן ה-19, ששיחק בשני משחקים מתוך הארבעה בקדם עונה, רשם ממוצעים של 6.3 נקודות ו-5.5 אסיסטים ב-20.3 דקות, והפגין יכולת מסירה טובה, אך גם חוסר יציבות שאפיין את כלל שחקני הרוקי של הנטס – עם מספר איבודים גבוה.

גג'ורדי פרננדס (רויטרס)

טראורה שפתח גם הוא בשני משחקים, סיים עם 4.5 נקודות ו-1.8 אסיסטים ב-14.7 דקות. איגור דמין, הבחירה הגבוהה ביותר מבין השלושה, שותף רק במשחק האחרון בשל פציעה שהשביתה אותו לאורך הקיץ.

המסר מהמאמן ברור: העמדה פתוחה לחלוטין, וכל אחד מהרוקיז – כולל שרף – יוכל לתפוס את המקום אם יוכיח את עצמו על המגרש. עבור שרף שכבר הראה ניצוצות מהפוטנציאל שלו, מדובר בהזדמנות נדירה לפתוח את עונת הרוקי שלו בפרונט כשאין לפניו סופרסטאר על העמדה שלו, אבל כאמור, מקומו ברוטציה גם לא מובטח.

