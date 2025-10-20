הדיון המשמעתי בעניינו של עבד יאסין נדחה למחר

הנהלת בני סכנין החליטה לדחות את הדיון המשמעתי בעניינו של השוער עבד יאסין למחר (שלישי), וזאת בגלל הרצון לקיים הערב ישיבת הנהלה כדי לדון בפרשת השוער.

לטענת אנשי המועדון ושרון מימר, יאסין יצא ללא אישור למשחקי נבחרת פלסטין באלג’יריה. מימר נחוש בעמדתו שלא להחזיר את השוער לשורות הקבוצה, אבל במועדון לא ממהרים לקבל החלטה עד אשר ישמעו את טיעוניו. השוער צפוי לטעון שיצא לאלג’יריה בידיעת גורם בהנהלה, דבר שבסכנין דוחים בתוקף.

דובר המועדון וחבר ההנהלה מונדר חלאילה התייחס לנושא ואמר: “אנחנו מכבדים ומבינים, אך לא מושפעים מאף אמירה בנושא של יאסין אם זה מבחוץ או מבית. לפני הכל תינתן הזכות לשחקן להשמיע את דבריו כפי שמתבקש לפי החוק, הדת החינוך והדמוקרטיה. הנושא ייבחן בהגינות וביושר מקצועי. אבו יונס והמועדון קשובים וחיים את המתרחש באזור בשנתיים האחרונות.

עבד יאסין, "הנושא ייבחן בהגינות וביושר מקצועי" (עמרי שטיין)

“עם זאת, העוצמה האמיתית והיושר נשענים על הגינות וכך יהיה גם במקרה של יאסין. המועדון שווק ומשווק היטב לפי רוח המועדון והישגיו והמוניטין החיובי שלו במזרח התיכון וידוע במדינות רבות בכל העולם. לא במקרה מגיעים לסכנין מכל העולם כלי תקשורת לסקר את המועדון. רק לאחרונה קיבלנו תרומות נאותות ממכירת כרטיסים ביציע הכבוד, כך שכל טרוניה על שיווק לא נכון היא קלישאה. עם זאת פעמים רבות ב’אפס עצים תכבה אש’”.

בעניין אחר, בבני סכנין מודאגים מאד ממצבו של הקשר הקונגולזי דוראל אבונו שעבר סדרת בדיקות בבית החולים שאת התוצאות שלהן ניתן יהיה לדעת היום. אבונו בן ה-27 חתם לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת. בעונה שעברה שיחק בליגה השנייה בטורקיה במדי קורום, ולפני כן שיחק בקלוז' הרומנית וכן במועדונים בצרפת, כולל בקון שעמה היה בליגה הבכירה.

במקביל, נעשה מאמץ משמעותי להנחית את הקשר גילד אוטאנגה בארץ אחרי שנושא הוויזה שלו יוסדר.