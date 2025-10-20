"מה שקורה ביציע לא אמור להשפיע על המשחק"

האם קריאות גזעניות, אותן יש להוקיע מן הכדורגל ומהחברה הישראלית, צריכות להשפיע על המשך קיומו של משחק הכדורגל? הדעות אמנם חלוקות, אך כבר חמישה מקרים כאלה בליגת העל ובליגה הלאומית מאחורינו ובאף אחד מהמשחקים – ההתמודדות לא הופסקה ע"י השופט, אלא נמשכה כסדרה עד תום, כשבדו"ח השיפוט נכתבה השתלשלות הדברים.

מתחילת עונת 2025/26 רק פעם אחת נשמעו קריאות גזעניות ו/או פוגעניות במשחק בו מתמודדת קבוצה מליגה א'. המשחק המדובר הפגיש את מ.כ ירושלים ואיחוד בני מג'דל כרום, זאת במסגרת סיבוב ו' בגביע המדינה בכדורגל. "שמעתי מכיוון קהל ירושלים קריאות במשך חצי דקה ‘מחבל, יא מחבל, לך יא שר***ה, יא מחבל אחד’", ציין הראל אמנו, שופט המשחק בדו"ח שלו.

יש לציין כי הקריאות המכוערות הופנו כלפי אחד משחקני איחוד בני מג'דל כרום. "הסתכלתי ימינה", ממשיך הראל אמנו, השופט, בדו"ח שלו, "וראיתי שכל ספסל בני מג'דל כרום נעמדו והתקדמו לכיוון תחומי המגרש. עצרתי את המשחק באותו רגע ונגשתי לספסלים לדבר עם העוזר ולהסביר שגם אני שמעתי את מה ששמעו ובגלל זה עצרתי את המשחק".

הראל אמנו כשופט רביעי לצד ראובן טרקו במשחק בין כפר סבא לשמשון ת'א (יונתן גינזבורג)

"ניגשתי ישר למאמן ירושלים והסברתי לו מה קרה ושאני רוצה שמישהו ייגש ויסביר לקהל שאם קורה דבר כזה שוב אני מסיים את המשחק. בזמן הזה הסברתי לקפטנים ולמאמנים שאני יורד לחדר ההלבשה לעשות טלפון לאחראי הישיר שלי. בני מג'דל כרום אמרו לי שהם לא בטוחים אם להמשיך את המשחק עקב הקריאות".

"זאת כי הם בעיקר חוששים לביטחון שלהם ולא מוכנים לשחק תחת קריאות גזעניות. אחרי הוראות מהאחראי הישיר שלי חזרתי למגרש והסברתי למאמנים ולקפטנים את המצב. תוך כדי כך שחקני הקבוצות והאבטחה הזהירו את הקהל שאם אני שומע עוד פעם את אותן קריאות אני מסיים את המשחק", סיכם בדבריו הראל אמנו, השופט.

המקרה ארע בעוד מ.כ ירושלים, מליגה א' דרום, מוליכה 0:6 על איחוד בני מג'דל כרום, מליגה ג' גליל עליון. בירושלים ציינו בפני ONE, לאחר ההתמודדות והמקרה הנ"ל, כי במפורש אחד משחקני מג'דל כרום ציין בפניהם כי הם יורדים מכר הדשא לא כי הקריאות הגזעניות הן הטריגר, אלא כי הם לא רוצים להפסיד 10:0 ולהתבזות.

"לבני מג'דל כרום הסברתי שאם הם בוחרים לרדת מהמגרש יכול להיות שתהיה לזה השפעה בהמשך בבית הדין. בני כרום אמרו לי שהם קיבלו החלטה לרדת עקב הקריאות והם מודעים לכך שיכולה להיות לזה השפעה בבית הדין", ציין השופט בפני שחקני ואנשי איחוד בני מג'דל כרום, שהעדיפו שלא לסיים ההתמודדות.

בית הדין המשמעתי, בפני הדיין עו"ד ישראל שמעוני, קבע כי מ.כ ירושלים אשמה תחת הסעיף "קריאות גזעניות ו/או פוגעניות". הקנס? 1,500 שקלים. המשחק? כאמור, הופסק, אלא שבית הדין המשמעתי החליט כי מ.כ ירושלים עולה לסיבוב ז' במסגרת גביע המדינה בכדורגל, כשהתוצאה, 0:6 לזכותה, נשארת בעינה.

מג'דל כרום יצאה הקבוצה המאכזבת. מדוע? כי לא סיימה את משחק הכדורגל בצורה ספורטיבית, על אף הקריאות הגזעניות ו/או הפוגעניות, שכאמור יש להוקיע מהכדורגל ומהחברה הישראלית. האם פעל כשורה השופט? לא בטוח כלל. מה שקורה בתחום היציעים אינו אמור להוות טריגר להפסקת משחק כדורגל, הרי שאירועים מכוערים כאלה מתרחשים על בסיס חודשי.

כרטיס צהוב (יונתן גינזבורג)

הקולות מהשטח

"השחקנים שלי פחדו והרגישו מאוימים. הזמנו משטרה, ובליווי משטרתי יצאנו מהמגרש בדקה ה-60, לאחר שהקהל קרא לשחקנים שלי 'מחבלים' במשך רוב דקות המשחק. השופט עצר את המשחק, הזהיר את הקהל – אך הקריאות הגזעניות נמשכו ואף הוחרפו. השחקנים, שחוו פחד אמיתי, החליטו לנטוש את המשחק", ציינו לאחר ההתמודדות אנשי איחוד בני מג'דל כרום.

"היו קריאות מכוערות ולא לעניין מצד הקהל. לא יודעים בדיוק מה קרה שם", ציינו בירושלים. "מפה ועד לרדת מכר הדשא? זה חוסר ספורטיביות. יש לנו איש צוות הדובר ערבית מהבית. אולי שיספרו במג'דל כרום איזה קללות הם קראו עלינו לכל אורך המשחק. את זה הם לא מספרים לתקשורת. מספרים רק מה שנוח להם", המשיכו בירושלים.

"השופט הגיע אלינו ואמר לנו כי הקהל התפרע. מה זה פה? ילדים ב'? מה, כשיש הפועל באר שבע נגד בני סכנין עוצרים את המשחק בגלל שהקהל מקלל? יש פה איש אבטחה, יש סדרנים, זה התפקיד שלהם. אם השופט לא מצליח להתמודד בסיטואציה, זו כבר לא בעיה שלנו. אנחנו באנו לשחק על כר הדשא, לא לשתות מים ביציע", סיכמו את דבריהם במ.כ ירושלים.

בפנייה לצמד גורמי מקצוע המכירים היטב את השטח, מבחינת איגוד השופטים, ציינו בפני ONE: "השופטים לא מטומטמים. הם פשוט פחדנים. הם לא רוצים לקחת החלטה, שיכולה להיות הרת גורל, אז יורדים לעשות טלפון. מה שככל הנראה קרה בפועל הוא שבמג'דל כרום הודיעו שיורדים הם מכר הדשא ועל כן פנה השופט לאחראי שלו בדבר "מה עושים?"".

"אפשר לומר כי בליגות הנמוכות מקרים מהסוג הזה כמעט ולא קורים, אז כשכן יש מקרה מהסוג הזה, פתאום זה בא בבום על השופט, "טוב, מה עושים עם זה?". נדמה כי במג’דל כרום זיהו כאן הזדמנות לניצחון טכני בבית הדין המשמעתי. על פי דו"ח השופט הייתה כאן רק קריאה גזענית אחת. זה לא מצדיק את זה".

"אני לא מאשים כלל את השופטים “בליגות האותיות”, הם הפכו לבובות מריונטה. הם ללא עמוד שדרה. הם לא אשמים, אלא הבוסים שלהם. זה ההנחיות וההוראות. בליגת העל ובליגה הלאומית יש כסף והרבה, לצד לא מעט גורמים כלכליים משתנים וזה משפיע. הפסקת משחק היא פגיעה בספורטיביות. קריאות גזעניות הן נגע והן יטופלו בידי גורמי המקצוע. לא בידי השופטים".

מקרי קריאות גזעניות ו/או פוגעניות שלא גרמו להפסקת משחק

ב-30/09 בית"ר ירושלים עלתה לדין נוכח קריאות גזעניות ו/או פוגעניות ויצאה אשמה תחת סעיף זה, כשהדיין השית כנגדה קנס כספי בסכום כולל של 10,000 שקלים. האם השופט הפסיק המשחק? לא ולא, אלא ציין בדו"ח שלו "בדקה 38 נשמעו קריאות "שיישרף לכם הכפר", "מוחמד מת" מכיוון היציע המערבי שאיכלס את אוהדי בית"ר ירושלים".

ב-30/09 הפועל באר שבע עלתה לדין נוכח קריאות גזעניות ו/או פוגעניות ויצאה אשמה תחת סעיף זה, כשהדיין השית כנגדה קנס כספי בסכום כולל של 10,000 שקלים. האם השופט הפסיק המשחק? לא ולא, אלא ציין בדו"ח שלו כי פעם אחר פעם (שלוש פעמים) נשמעו קריאות כגון "מוחמד מת".

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

ב-30/09 בני יהודה ת"א עלתה לדין נוכח קריאות גזעניות ו/או פוגעניות ויצאה אשמה תחת סעיף זה, כשהדיינת השיתה כנגדה קנס כספי בסכום כולל של 8,000 שקלים. האם השופט הפסיק המשחק? לא ולא, אלא ציין בדו"ח שלו כי פעם אחר פעם נשמעו קריאות כגון "מוחמד מת" ו"ל***ן את הערבים".

ב-09/10 מכבי תל אביב עלתה לדין נוכח קריאות גזעניות ו/או פוגעניות ויצאה אשמה תחת סעיף זה, כשהדיין השית כנגדה קנס כספי בסכום כולל של 10,000 שקלים. האם השופט הפסיק המשחק? לא ולא, אלא ציין בדו"ח שלו כי פעם אחר פעם נשמעו קריאות כגון "תנו לצה"ל לנצח ול***ן את הערבים", "מוות לערבים", מוחמד מת".

ב-16/10 מכבי נתניה עלתה לדין נוכח קריאות גזעניות ו/או פוגעניות ויצאה אשמה תחת סעיף זה, כשהדיין השית כנגדה קנס כספי בסכום כולל של 16,000 אלף שקלים. האם השופט הפסיק המשחק? לא ולא, אלא ציין בדו"ח שלו "בדקה ה-35, מיד לאחר הבקעת שער לזכותה של הקבוצה היריבה, החלו מכיוון היציע המערבי שאוכלס ע"י אוהדי מכבי נתניה קריאות "מוות לערבים"".

תגובת איגוד השופטים

לאחר פניית ONE בנושא, באיגוד השופטים ציינו: "פרוטוקול יישום תכנית נגד גזענות הינו רלוונטי ומחייב גם לליגות המקצועניות וגם לליגות הלא מקצועניות וליגות נוער. הפרוטוקול מפורט בתקנון האליפות - נספח י'. שופט המשחק פעל נכון כאשר עצר את המשחק בעת שנשמעו ביטויים גזעניים וזוהו גילויי גזענות וביקש מבעלי תפקידים לפעול להפסקתם".

"הירידה של השופט לחדר ההלבשה להתייעצות עם הממונים אינה חלק מהפרוטוקול ונבעה מהרצון של השופט לוודא שאכן הוא פועל נכון בנסיבות המתוארות. המשחק הופסק בשל סירוב קבוצת מג'דל כרום להמשיך לשחק. כך מתואר בדוח השיפוט וכך נקבע גם בפסק הדין מיום 09/10 בבית הדין המשמעתי. לציין כי עוד קבע הדיין כי "השופט ניהל כיאות את האירוע"".