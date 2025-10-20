גם בגואדלחארה: זהב שני לרז הרשקו בתוך שבוע

מדליית זהב שנייה בתוך שבוע לג’ודאית הבכירה של ישראל. רז הרשקו זכתה לפנות בוקר (שני) במדליית הזהב במשקל הפתוח לנשים בגראנד פרי גואדלחארה שבמקסיקו.

רז הרשקו שהתחרתה בקטגוריית המשקל מעל 78 ק”ג, ניצחה ברבע הגמר בשני וואזרי את קארן לאון מוונצואלה, המשיכה עם ניצחון בחצי הגמר בגולדן סקור על ג’ובאנה סנטוס הברזילאית ועלתה לגמר. שם, בקרב המכריע, ניצחה גם את הלנה ווקוביץ’ הקרואטית באיפון.

עבור הרשקו זוהי מדליית זהב שנייה ברציפות בתוך שבוע בלבד, לאחר שזכתה בזהב גם בגראנד פרי בפרו. הרשקו, שהחמיצה את אליפות העולם בגלל המלחמה מול איראן, צוברת נקודות דירוג חשובות שיחזירו אותה לטופ העולמי.

באותה קטגוריית משקל, יולי מישינר הצעירה הפסידה בחצי הגמר וגם הפסידה בקרב על מדליית הארד, כך שפספסה מדליה. במשקל עד 78 ק״ג ענבר לניר רשמה הופעה חלשה וגם הפסידה בקרב על מדליית הארד. כמו כן, ענבל שמש גם סיימה במקום החמישי בתחרות של עד 63 ק״ג מוקדם יותר ולא זכתה בארד.

שני הרשקו ורז הרשקו עם הצוות (איגוד הג'ודו)

“יריית פתיחה למסע שבסיומו נעמיד נבחרת איכותית ב-2028”

רז הרשקו אמרה: “אני מאושרת להשמיע את ‘התקווה’ שבוע אחרי שבוע, זה רגע שמזכיר לי בכל פעם מחדש למה אני עושה את זה. יש עוד הרבה עבודה לפנינו, עוד מטרות, עוד חלומות, אבל בכל תחרות אני מרגישה את הגאווה והשליחות לייצג את מדינת ישראל. אני מקדישה את הניצחון הזה לזכרו של יונתן גוטין ז״ל, שאני כל הזמן חושבת עליו, ולמשפחתו היקרה. הלב שלי איתם תמיד. אני ממשיכה קדימה עם הרבה רגש, ציונות ואהבה למדינה”.

מאמן נבחרת ישראל, שני הרשקו, סיכם: “נבחרת ישראל בג׳ודו מסכמת מסע מוצלח בדרום אמריקה עם מדליות יוקרתיות בשתי תחרויות גראנד פרי ובאליפות העולם עד גיל 21. נבחרת ישראל בג׳ודו, נשים וגברים יחד, מסיימת בהצלחה את סבב התחרויות בדרום אמריקה, שכלל את אליפות העולם עד גיל 21 ושני גראנד פרי בלימה שבפרו, ובגואדלחארה שבמקסיקו”.

שני המשיך: “זהו הסבב העולמי הראשון שבו מתחרים יחד סגלי הנשים והגברים של נבחרת ישראל וזו יריית פתיחה למסע ארוך שבסיומו, בעבודה קשה ובמחויבות, תעמוד נבחרת איכותית ומלוכדת על המזרן האולימפי בלוס אנג׳לס 2028”.

הנבחרת סיימה את המסע עם שמונה מדליות: רז הרשקו זכתה בשתי מדליות זהב מרשימות. יולי מישינר בשתי מדליות ארד, באליפות העולם עד גיל 21 ובגראנד פרי. יצחק אשפיז זכה במדליית זהב. תמר מלכה השיגה שתי מדליות נוספות. גם גפן פרימו הרוויחה את מדליית הארד.

שני הרשקו אמר על כך: “הישגים אלו משקפים את רוח הלחימה, המחויבות והעבודה הקשה של הספורטאים והצוות המקצועי לאורך כל הדרך. יחד עם זאת, אנו מודעים לכך שיש עוד הרבה מה לתקן ולשפר, בעבודה היומיומית, בפרטים הקטנים ובחתירה המתמדת למצוינות. הנבחרת מביטה קדימה, חדורת מוטיבציה, נחושה עם אמונה בדרך”.