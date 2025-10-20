"הדרבי בוטל, גובר הלחץ על האיסור מול וילה"

ברחבי העולם לא נותרו אדישים לאירועי הדרבי התל אביבי שפוצץ אמש (ראשון) בין הפועל למכבי. אבל מעבר לאירוע עצמו, יש את עניין התזמון ובאנגליה קישרו בין הדרבי לאיסור על אוהדים ישראלים להגיע למשחק של הצהובים מול אסטון וילה בליגה האירופית, גם אם המפגש בין היריבות העירוניות לא החל אחרי נפצעים בעקבות פירוטכניקה מצד אוהדי הפועל.

"הדרבי התל אביבי בוטל בשל ‘סיכון לחיי אדם’ בעקבות ‘מהומות אלימות שפרצו באצטדיון’: גובר הלחץ בעקבות האיסור על אוהדים ישראלים להגיע למשחק מול אסטון וילה", נכתב בכותרת בעיתון ‘דיילי מייל’ הבריטי, “המשחק הפך לכאוטי כאשר פרצו עימותים אלימים בין אוהדים באצטדיון בלומפילד, מה שאילץ את המשטרה לבטל את ההתמודדות היוקרתית בין הפועל למכבי”.

גם ברשת ‘ESPN’ התייחסו לאירועים בבלומפילד והזכירו את איסור הכניסה של ישראלים למשחק מול אסטון וילה: “הדרבי התל אביבי בוטל אחרי עימותים אלימים בין אוהדים. זה מגיע ימים אחרי שקבוצת הייעוץ לבטיחות של בירמינגהאם החליטה לא לאפשר לאוהדי מכבי להגיע למשחק מול וילה בליגה האירופית".

האבוקות מיציעי הפועל תל אביב בדרבי (רדאד ג'בארה)

אותה קבוצת ייעוץ כוללת נציגי משטרה, רשויות מקומיות ומארגני אירועים, והיא החליטה לאסור על כניסת אוהדים ישראלים מול אסטון וילה אחרי שקבעה כי יש "סיכון גבוה לאלימות בהתבסס על מודיעין עדכני ואירועים קודמים".

ההחלטה עוררה תגובה פוליטית חריפה בבריטניה, כאשר ראש הממשלה, קיר סטארמר, כתב בטוויטר: "זוהי החלטה שגויה. לא נסבול אנטישמיות ברחובותינו. תפקיד המשטרה הוא להבטיח שכל אוהדי הכדורגל יוכלו ליהנות מהמשחק ללא פחד מאלימות או הפחדה".

צפו בכאוס מחוץ לבלומפילד

ובחזרה לדרבי. ב’את’לטיק’ כתבו על פיצוץ המשחק בבלומפילד: “הדרבי התל אביבי בוטל בשל ‘הפרת הסדרה הציבורי ומהומות אלימות’". ב’סקיי’’ נכתב: “הדרבי התל אביבי בוטל בעקבות ‘מהומות אלימות’ כאשר בהפועל ת"א טענו כי הייתה ‘אלימות משטרתית ברוטלית’ וכי שוטרים הכו אוהדים ללא הבחנה".