3 מסקנות: הלקחים של אלונסו לקראת הקלאסיקו

ריאל מדריד השיגה 0:1 קשה וחשוב מול חטאפה בזכות שער של קיליאן אמבפה, והבטיחה את הגעתה לקלאסיקו בעוד פחות משבוע מהמקום הראשון. עבור המאמן צ’אבי אלונסו, המשחק הזה שירת מטרה חשובה לא פחות לפי התקשורת בספרד: הוא הבהיר כמה ספקות משמעותיים שהיו לו לגבי ההרכב לקראת שבוע המשחקים המכריע, הכולל גם מפגש עם יובנטוס.

האגף השמאלי שייך לוויניסיוס

אלונסו נתן את ההזדמנות לרודריגו לפתוח בהרכב, אך הברזילאי דעך ככל שהדקות עברו. גם פרנקו מסטנטואונו הצעיר, ששיחק קרוב לשעה, נראה “תקוע” ואיטי. ואז, בדקה ה-54, נכנס ויניסיוס ושם סוף לכל הספקות לגביו.

ויניסיוס לא כבש או בישל, אבל הוא שבר את המשחק. הנוכחות המאיימת שלו משכה אליו שחקני הגנה, וחשוב מכל, היא זו שסחטה את שני הכרטיסים האדומים של חטאפה – תחילה העבירה של ניום ולאחר מכן סאנקריס. ב-’AS’ טענו כי הברזילאי הבהיר שלמרות חוסר היעילות שלו בדריבלים במשחק זה (0 מתוך 5), מקומו בהרכב הפותח בקלאסיקו מובטח.

גולאסו של אמבפה נותן לריאל ניצחון דרמטי

גולר הוא המוח מאחורי הכוח

הקישור הפותח, שכלל את טשואמני, קמאבינגה ובלינגהאם, היה פיזי ועתיר אנרגיות, אך גם “חסר רעיונות” מול ההגנה המאורגנת של חטאפה. התשובה, כפי שהתברר, ישבה על הספסל.

כניסתו של ארדה גולר שינתה את הסיפור. הטורקי הצעיר נגע בכדור 39 פעמים, דייק ב-29 מ-30 מסירות, וסיפק את הרגע ששבר את השוויון: כדור עומק גאוני לאמבפה שהוביל ל-0:1. זוהי הפעם הרביעית העונה שהטורקי מבשל לצרפתי – הצמד הפורה בליגה. בספרד הגיעו למסקנה ברורה: “אי אפשר לדמיין את ריאל מדריד בלעדיו במשחקים הגדולים”. גולר צפוי לנהל את המשחק בקלאסיקו, ככל הנראה על חשבונו של קמאבינגה שעדיין נראה מחוץ לקצב.

צ'אבי אלונסו וארדה גולר (IMAGO)

בלינגהאם חוזר לכושר

אחרי פגרת נבחרות שבה עבד על כושרו ולאחר שלא פתח מאז הדרבי, ג’וד בלינגהאם חזר ל-11, והתחושה הפעם הייתה שונה לגמרי. האנגלי אמנם רחוק משיאו, אך סיפק הופעה טובה (שני איומים לשער, 7 סחיטות עבירה, 38/42 מסירות מוצלחות) והראה שהוא עולה על הרכבת לקראת הקלאסיקו. הספק לגבי רמת המוכנות שלו הולך ומתפוגג, ונראה שהוא יגיע מוכן מול ברצלונה.