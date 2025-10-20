בדיחה? מגווייר מנהיג ויודע להיות במקום הנכון

יש נתונים סטטיסטיים כה הזויים שהם משתלטים לגמרי על התודעה. העובדה כי מנצ'סטר יונייטד לא הצליחה לחבר שני ניצחונות ליגה רצופים מאז מינויו של רובן אמורים ב-11 בנובמבר 2024 היא דוגמא נהדרת לכך. האפשרות כי הפורטוגלי יסגור שנה שלמה בלי לשבור את הקללה המיוחדת הזו הלכה ונעשתה ריאלית יותר ויותר עם כל שבוע שחלף. אז מה היה הסיכוי שהיא תישבר דווקא במבצרה של ליברפול?

לפני פגרת הנבחרות גברו השדים האדומים על סנדרלנד באולד טראפורד, אבל הביקור באנפילד לא בישר להם טובות, לפחות על הנייר. הם לא ניצחו שם מאז ינואר 2016, כאשר שער בודד של וויין רוני העניק ללואי ואן חאל את הנקודות על חשבון יורגן קלופ שבדיוק התחיל אז את הקדנציה המפוארת שלו. עוד מעט מציינים עשור לאירוע הזה, ומשקלה של ההיסטוריה כבד. לכן, גם אחרי שער יתרון מוקדם מאוד של בריאן אמבומו אתמול (ראשון), עמוק בפנים הרגישו רבים שזה לא יכול לקרות. שער השוויון של קודי גאקפו סידר לכאורה את הכל, וליברפול רגילה לנצח העונה בדקות האחרונות. לא הפעם, כי הגורל המציא תסריט אחר לגמרי.

בדקה ה-84 בא הארי מגווייר, נגח פנימה את הכדור המושלם שהגביה לעברו ברונו פרננדש וקבע 1:2. גאקפו הדביק 3 כדורים לקורות, מוחמד סלאח החטיא הזדמנות שהוא רגיל לשלוח לרשת, וכל חבריהם נותרו המומים. את תואר הגיבור המרכזי של היום קטף הבלם בן ה-33 שהסיר את כל הקללות בו זמנית. יש לאמורים שני ניצחונות ליגה רצופים, ואף אחד לא ידבר יותר על הפארסה הזו. הוא גם חתום על הניצחון הראשון באנפילד מאז הימים בהם מגווייר עדיין שיחק בהאל סיטי בליגת המשנה.

שחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים עם הארי מגווייר (IMAGO)

האמת היא שבכך החזיר מגווייר "חוב" לא קטן לקבוצתו ולאמורים, כי בינואר כבר היה לו צ'אנס להביא להם את הניצחון המיוחל באנפילד. מנצ'סטר יונייטד נתנה אז פייט נפלא לאלופה שבדרך ולא התכוונה להסתפק בתיקו אחרי שאמאד דיאלו השווה ל-2:2 בדקה ה-80. על סף השריקה לסיום, הניבה התקפה מתפרצת מסוגננת מסירת רוחב של ג'ושוע זירקזי לכיוונו של מגווייר שניצב לבד לחלוטין מול השער. הוא יכול היה לשאול את אליסון לאיזו פינה הוא רוצה את הכדור, אבל מיהר והטיס אותו ליציע.

הייתה זו החמצה מזעזעת למדי, אבל במנצ'סטר לא כעסו על הבלם. כי החוכמה היא להגיע למצב הבקעה מסוג זה, ולא כולם יודעים לעשות זאת. למגווייר יש חושים לא רעים בהקשר זה, ובשנה האחרונה הוא צבר רשימה של שערים דרמטיים בדקות הסיום.

באוקטובר שעבר, עוד עם אריק טן האח על הקווים, נגח הקפטן לשעבר בזמן פציעות את שער השוויון שקבע 3:3 באצטדיון דרגאו של פורטו בליגת האלופות. בפברואר הוא הבקיע בתוספת הזמן את שער הניצחון על לסטר – האקסית האהובה ממנה נרכש בזמנו תמורת שיא כל הזמנים עבור בלם, 80 מיליון ליש"ט. באפריל הגיע הכיבוש הכי מרגש של העונה שעברה, במהפך סטייל קאמפ נואו נגד ליון במשחק הגומלין ברבע גמר הליגה האירופית. השדים האדומים פיגרו 4:3 בדקה ה-120 בהארכה, אז השווה פרננדש, ועדיין נותר זמן למגווייר לשים את הראש ולקבוע 4:5. קאסמירו בישל את שני השערים האלה, מה שהפך אותם למופלאים עוד יותר. ואם זה לא מספיק, אז מגווייר השווה ל-2:2 גם בקרב מול גרימסבי בגביע הליגה באוקטובר.

הארי מגווייר נוגח לרשת (IMAGO)

בסופו של דבר, הודחה מנצ'סטר יונייטד בפנדלים מול נציגת הליגה הרביעית, וזו הייתה סנסציה מרעישה. חוץ מזה, היא נכנעה לטוטנהאם בגמר הליגה האירופית, ובכך פחת ערכו של הנס החריג נגד ליון. אלא שזה לא משנה דבר לגבי היכולת של מגווייר להיות במקום הנכון בזמן הכי נכון, כאשר קבוצתו זקוקה לו יותר מכל. בינואר הוא פספס באנפילד, אבל אתמול זה כבר הלך פנימה, ואיכשהו הקדנציה של אמורים נראית כעת קצת יותר טוב. אם היו בהנהלת המועדון כוונות להדיח את הפורטוגלי העקשן שמוכן לשחק אך ורק במערך 3-4-3, הן הוכנסו למגירה. איש לא יעז לגעת בטווח הזמן המיידי במנג'ר שניצח את האלופה.

זה ישמח את מגווייר, כי הבוס סומך עליו בעיניים עצומות ומעריך אותו. עוד בינואר הצהיר אמורים: "הארי הוא המנהיג שלנו. הוא מאמין בעצמו ועושה עבודה נהדרת. הוא מצוין עם הכדור כבלם המרכזי בשלישיה, ויש לו גם חשיבות במצבים הנייחים. כשאנחנו מתגוננים בקו נמוך, יש הרבה הגבהות לרחבה שלנו, ומגווייר מתמודד איתן".

מעמדו של הבלם הוותיק אינו ניתן לערעור בתקופה זו, וההנהלה סירבה אפילו לשקול את ההצעות שהוגשו כדי להחתימו בקיץ האחרון. מדובר בשינוי של 180 מעלות בהשוואה לקיץ 2023, אז השתוקקו השדים האדומים למכור את מגווייר לווסטהאם. הוא היה אז בשפל, איבד את המקום בהרכב אחרי שביצע יותר מדי טעויות מגושמות, והפך לסוג של בדיחה בעיני רבים. אוהדי מנצ'סטר יונייטד ראו בו את הסמל האולטימטיבי לכישלונות, יתר חובבי הכדורגל נהנו ללעוג לו מהסיבה הזו. הפתרון הקל היה לנטוש לטובת מועדון קצת פחות מתוקשר, בו המחדלים לא נמצאים באופן תמידי באור הזרקורים, ומעבר לשורות הפטישים אף היה מעניק לו אפשרות לגור בלונדון – לא דבר של מה בכך עבור מי שגדל בשפילד כילד.

מגווייר בימים אחרים (רויטרס)

אז היו לכך שיקולים מפתים, אבל מגווייר ראה לנגד עיניו רק הצלחה במנצ'סטר יונייטד בטווח ארוך יותר. הוא סירב לעזוב, היה נחוש להוכיח את עצמו מחדש, ועשה זאת. בדיעבד, הוא סיפר על חוסן נפשי שמאפשר לו להתעלם מהיחס המחפיר: "אני טוב בהתמודדות עם ביקורת. זה לא פוגע בי ולא מזיז לי יותר מדי. אני חזק מנטלית, ועכשיו אני גם נותן מנסיוני עצות לשחקנים הצעירים. הם צריכים לדעת שיצטרכו לעבור תקופות קשות בהן יקבלו יחס לא נעים. גם וויין רוני ודייויד בקהאם עברו את זה. כל אחד צריך למצוא את הדרך להתמודד עם זה".

מגווייר אמנם לא ייזכר בנשימה אחת עם כוכבים כמו בקהאם ורוני, אבל כאשר יתבוננו בעתיד על הקדנציה שלו ממש לא יראו בו שיער לעזאזל. זה כבר מאחוריו, ומורשתו במנצ'סטר יונייטד תהיה שונה מהותית. הסיום גם לא אמור להיות קרוב במיוחד. חוזהו אמנם מסתיים בקיץ הבא, והוא יהיה רשאי לנהל משא ומתן עם מחזרות פוטנציאליות בינואר, אבל אין לו כוונה לעשות זאת בינתיים. יש אופציה להאריך את החוזה הנוכחי בשנה, וההנהלה כבר פתחה במגעים ראשוניים להאריך את שהותו. עם או בלי אמורים, למנהיגות, איכות ואופי של מגווייר יש תרומה משמעותית – ובמועדון מבינים זאת היטב.

ואיך אפשר יהיה להסתדר בלי השערים הדרמטיים שלו? אחרי מעשה הגבורה אתמול באנפילד, עלו מניותיות עוד יותר. האוהדים מהווים שתהיה זו נקודת המפנה, אחריה המומנטום יהיה חיובי, וייתכן רצף ארוך יותר משני ניצחונות ליגה. "זה הרבה יותר משלוש נקודות", אמר מגווייר, ובספרי ההיסטוריה הוא יירשם כמנצח הגדול באנפילד.