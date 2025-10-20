יום שני, 20.10.2025 שעה 01:06
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
1110-119ראיו וייקאנו10
118-98אלאבס11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
817-139לבאנטה14
814-109מיורקה15
814-108ולנסיה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

אלונסו: לא תלויים באמבפה, יש הרבה מאחוריו

מאמן ריאל מדריד שיבח את כוכבו הצרפתי לאחר הניצחון על חטאפה: "מרוצה מאוד", ואת ויניסיוס: "היה נהדר". מאמן היריבה: "ויניסיוס לא צריך להתגרות"

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד חזרה מפגרת הנבחרות היישר למשחק מול חטאפה שנערך אתמול (ראשון), בו רשמו הבלאנקוס 0:1 בדרבי הקטן של מדריד, וחזרו למקום הראשון בטבלת הליגה.

המדרידאים התקשו דקות ארוכות מול היריבה, אך שער של קיליאן אמבפה בדקה ה-80, שהגיע מספר דקות לאחר הרחקתו של השחקן המקומי אלאן ניום, עשה את ההבדל.

מאמנו של הכוכב הצרפתי, צ’אבי אלונסו, אמר עליו: "אנחנו מאוד מרוצים מקיליאן אמבפה. שערים מנצחים משחקים אבל אני לא אוהב שאתם אומרים שאנחנו תלויים באמבפה, יש עבודה נהדרת מאחוריו".

ריאל מנצחת 0:1 במשחק קשה את חטאפה

הספרדי המשיך ודיבר על כוכב נוסף שלן, ויניסיוס: "לויניסיוס הייתה השפעה גדולה. דיברנו על זה, ידענו שהוא יכול להיות חשוב גם מהספסל. הוא היה נהדר".

מצד שני, למאמן היריבה, חוסה בורדאלאס, הייתה תקרית לא נעימה עם וינסיוס וג’וד בלינגהאם, שהגיעה בעקבות הכרטיס האדום שקיבל ניום, שעלה כמחליף כדקה לפני, במהלכה נראו מחליפים דברים והמאמן אף דחף את האנגלי.

ויניסיוס גויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

הוא אמר לגבי זה: ”זה היה עם בלינגהאם. ויניסיוס ניגש אליי ואמר, 'חילוף טוב מאוד'. ואז בלינגהאם ניגש אליי ואמר משהו, ואמרתי לו לשחק ולא לדבר כל כך הרבה. ויניסיוס לא צריך לבוא ולגרום לי להתגרות ולומר, 'חילוף טוב מאוד'. המאמץ היה לשווא. הבחורים נתנו את כל כולם. סבלנו הרבה מצוקה העונה, אבל ההרחקה של ניום סימנה את המשחק”.

