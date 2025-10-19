מכבי ת"א העפילה לסיבוב השלישי בגביע אירופה

מכבי ת"א רושמת הישג מצוין, ומעפילה לסיבוב השלישי בגביע אירופה בכדוריד. אחרי הניצחון המרשים אמש 28:38 בלרנקה על אנורתוזיס פמגוסטה, הדאבליסטית הקפריסאית בחמש השנים האחרונות, מכבי ת"א השלימה הלילה את המלאכה, למרות שרשמה הפסד בלרנקה 25:22.

בניגוד גמור למשחק אמש, שבו מכבי ת"א כבר הוליכה ביתרון 12 שערים והציגה משחק מצוין, הערב, המשחק די הסתבך לה. במהלך המחצית השנייה היא כבר מצאה את עצמה בפיגור של 7 שערי הפרש, וספגה סדרת הרחקות, כולל של נועם סוסנה בכרטיס אדום. החניכים של חן פומרנץ התעשתו בדקות האחרונות. שערים של טל הרשקוביץ, שניר נציה, ניתאי היימן, גיא רש ארמן, וחלב הארבוז בדקות האחרונות הקטינו את הפיגור - וכאמור הבטיחו את העלייה לסיבוב השלישי.

כבשו הערב למכבי ת"א: טל הרשקוביץ הוביל את המבקיעים עם 7 שערים, שניר נציה, גיא רש ארמן וחלב הארבוז 4 כ"א, נועם סוסנה 2, ניתאי היימן 1. אילייה אוסיק סיים עם 10 עצירות ב-36 אחוזים. אורן מאירוביץ עם אחת.

שחקן מכבי תל אביב מנסה לעבור עם הכדור את שחקן אנורתוזיס (Viktoria Drangai)

שחקן מכבי תל אביב זורק מול אנורתוזיס (Viktoria Drangai)

מ.כ חולון הודחה מהמפעל האירופי אחרי הפסד 29:25 לפאוק סלוניקי

פאוק הוליכה במחצית 13:14, לאחר שחולון פתחה מצוין וכבר הובילה ביתרון של 6:9. חולון השוותה, אבל היוונים הגדילו שוב את היתרון - ורשמו ההעפלה אחרי השיוויון 31:31 אמש במשחק הראשון שנערך בסלוניקי. הופעה מכובדת מאוד של חולון, בצמד המשחקים.

הערב כבשו עבור הקבוצה שמודרכת על ידי ניסים פלח: אור לוי 10 שערים, קאיו ויניסיוס 5, עמית ריינסברג ורועי ליבגוט 3 כ"א, ריף כהן 2, קובי בזק ושי נתן 1 כ"א. יאיר ניקולייב סיים עם 5 עצירות (28 אחוזים) ופאבל מישקביץ עם 3 (16 אחוזים).

הגרלת משחקי הסיבוב השלישי תיערך ביום שלישי, ובהתאם לדירוג שייקבע - ישנה גם אפשרות לדרבי ישראלי, כאשר גם טאטאבניה ההונגרית שבה משחק דניאל מוסינדי העפילה לאחר ניצחון על נארבו הנורבגית (מוסינדי כבש צמד שערים אמש בניצחון 27:33). אפשרות נוספת היא מפגש מול אולימפיאקוס של לידור פסו, שעברה את סיראקוזה האיטלקית לצד אפשרויות.