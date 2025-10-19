שון וייסמן כבש מול מוליכת הליגה האוסטרית

הליגות השונות באירופה חזרו מפגרת הנבחרות והמחזורים בליגות השונות נמצאים בעיצומם. כאן ב-ONE נעקוב אחרי הליגיונרים הבולטים שמייצגים אותנו ברחבי העולם ואחרי הביצועים שלהם.

# שון וייסמן ממשיך להרשים במדי בלאו וייס לינץ והפעם הוא מצא את הרשת מול מוליכת הליגה האוסטרית, שטורם גראץ. הישראלי צימק ל-3:2 בדקה ה-75, קבוצתו עוד הספיקה להשוות בדרמת ענק, אך לבסוף הפסידה 4:3 ונותרה עמוק בתחתית.

שון וייסמן בועט לשער (IMAGO)

# עומרי גאנדלמן פתח בהרכב של גנט במשחק חשוב במאבקי הצמרת מול זולטה וארחם, אך קבוצתו ספגה שלישייה עוד לפני המחצית. הישראלי הצליח להמתיק את הגלולה המרה עם שער משלו, שלא הספיק לקבוצתו שהובסה 4:1.

# גבי קניקובסקי פתח והשלים 81 דקות במדי פרנצווארוש, כשמוחמד אבו פאני עלה למשחק בדקה ה-71, אך קבוצתם אכזבה עם 1:1 בלבד מול אויפשט והתרחקה מהפסגה.

# ליאם חרמש פתח בהרכב של שריף טיראספול, מוליכת הליגה המולדובית, וסיים 90 דקות בניצחון הקליל, 0:5 מול ספארטני. קבוצתו מוליכה את הטבלה עם 4 נקודות יותר מזימברו השנייה.

# רמזי ספורי פתח בהרכב אנטליהספור בליגה הטורקית, אך ירד במחצית כשהתוצאה הייתה 3:0 לטובת גאזינטפ. לבסוף המשחק נגמר ב-3:2 שלא הספיק לישראלי, וקבוצתו נמצאת במרכז הטבלה.

# בר כהן עלה בדקה ה-65 באראז נחצ’יבאן, שסיימה ב-2:2 עם נפטצ’י באקו. כל השערים נכבשו עוד לפני שעלה, כשקבוצתו במקום השלישי וצמודה למאבק האליפות.