לפני הדרבי: המשטרה עצרה חשוד עם 4 זיקוקים

הדרבי הגדול של תל אביב חוזר לכדורגל הישראלי לאחר עונת היעדרות שמכבי והפועל תל אביב ייפגשו הערב (ראשון) ב-20:30 לראשונה העונה. המשחק הנפיץ מביא איתו גם להיערכות מורחבת של משטרת ישראל.

מספר שעות לפני המשחק, במשטרה הודיעו על מעצר של חשוד בשנות ה-20 לחייו שניסה להחדיר לאצטדיון בלומפילד “זיקוקים העלולים לסכן חיי אדם”, לדברי המשטרה.

בהודעה לעיתונות נכתב: “במסגרת היערכות המשטרה הערב לאבטחה ושמירה על הסדר הציבורי, במשחק המתקיים באיצטדיון בלומפילד, שוטרי יס"מ מחוז תל אביב עצרו לפני זמן קצר אוהד חשוד במהלך התהלוכה וברשותו נתפסו 4 זיקוקים שעלולים לגרום לפגיעה בגוף ובנפש.

הזיקוקים שנתפסו (דוברות המשטרה)

“לצערנו שוב אנו רואים אוהדים שבאים למגרשים עם כוונות לאלימות הכוללת הפעלה של אמצעים פירוטכנים מסוכנים ולא צפייה במשחק כדורגל, הודות לפעילות נחושה של השוטרים הצלחנו למנוע החדרה של האמצעים למגרש”.